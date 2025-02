Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gehaktbrood met witte kool in witte saus

Gehaktbrood met gestoofde witte kool in een lichte kaassaus en gekookte aardappelen.

Dinsdag: Schelvis, smeus met andijvie en gebrande boter met citroen en ansjovis

Gepaneerde schelvis, geplette aardappel met gestoofde andijvie, en beurre meunière met citroen en ansjovis. Woensdag: Nasi met krab en bloemkool

Gebakken rijst met krab, bloemkool, erwtjes en mais op een dunne omelet, afgewerkt met lente-ui, sriracha en krokante uitjes. Donderdag: Paccheri met champignons

Buispasta met een saus van champignons en ricotta met gebakken champignons, pecorino en citroen. Vrijdag: After Eight Brownie

Een brownie in drie lagen met botercrème met munt en ganache van donkere chocolade. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.