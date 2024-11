Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Tabouleh met gekonfijte paprika en vegan mozzarella

Een couscoussalade met groene kruiden en rucola, paprikapreepjes in balsamico en blokjes vegan mozzarella.

Dinsdag: Kalfsfricassee met puree en wortelen

Zacht gegaarde blokjes kalfsvlees met balletjes en champignons in een romige saus, geserveerd met aardappelpuree en gestoofde wortelen. Woensdag: Chocolademousse met pinda en banaan

Een smeuïge chocolademousse op basis van stevia met een vleugje pindakaas, schijfjes banaan en geroosterde pinda's. Donderdag: Heek met saffraanpuree en prei

Een mooi stukje gebakken vis met gebraiseerde prei en een heerlijke saffraanpuree. Vrijdag: Gehaktballen in uiensaus met frietjes

Pure dagelijkse kost: balletjes met krokant spek in een variant van Luikse saus, geserveerd met knapperige frietjes en kropsla. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



