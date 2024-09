Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Steak met roquefortsaus en frietjes

Een perfect gebakken stukje rundvlees met een saus van blauwe kaas, verse frietjes en sla.

Dinsdag: Köfte hotdog met tahinsaus en gebakken ui

Een zalige snack in de vorm van een hotdog met lamsgehakt en tomaat, bruingebakken ui en een kruidige yoghurtsaus. Woensdag: Chocoladepudding met bananenmousse en bresiliennenootjes

Een kindvriendelijk nagerecht met smeuïge chocoladepudding, een luchtige mousse van banaan, slagroom en knapperige nootjes. Donderdag: Pittige spaghetti met gegrilde zwaardvis en peterselie-olie

Een supersnelle pasta met chili en look, blokjes gegrilde zwaardvis en een simpele peterselie-olie. Vrijdag: Kikkererwtensoep met pancetta

Een maaltijdsoep op basis van kikkererwten met pancetta en krokant stokbrood met parmezaan. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.