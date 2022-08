Wat heeft The HISTORY Channel in de aanbieding voor september?

Vanaf september pakt The HISTORY Channel opnieuw uit met exclusieve afleveringen van nieuwe en bestaande series. In 'American Pickers' bijvoorbeeld ontmoet presentator Mike Wolfe mensen wiens eigen verhalen een inkijkje geven in het Amerikaanse leven en de geschiedenis.

Het derde seizoen van 'Curse of the Skinwalker Ranch' worden voormalige militaire experts uitgenodigd om mee ontmoetingen met mysterieuze entiteiten vast te leggen, terwijl ze ook bewijs ontdekken dat ze zelf in de gaten worden gehouden door iets of iemand. Tijdens 'Cracking The Code' ontcijfer je mee de grootste codes die de mensheid kent en verneem je het verhaal van de briljante geesten die codes kraken. En dan nog nieuwe afleveringen van het populaire 'Forged in Fire'!

'American Pickers'

In 'American Pickers' volgen we de bekwame ‘picker’ Mike Wolfe, eigenaar van Antique Archaeology, terwijl hij op zoek gaat naar objecten met historische, verzamelbare en culturele waarde waar hun eigenaren geen weet meer van hebben. Onderweg ontmoet Mike mensen wiens eigen verhalen een inkijkje geven in het Amerikaanse leven en de geschiedenis. In kleine steden en langs Amerika’s achterafwegen wachten schatten om ontdekt te worden – waardevolle overblijfselen uit de geschiedenis die verborgen liggen in bergen rommel, begraven liggen in schuren en opgestapeld staan in garages. Kunnen Mike en zijn team deze verloren voorwerpen vinden en roest in rijkdom veranderen?

Vanaf 5 september op weekdagen om 17.00 uur.

'Curse of Skinwalker Ranch'

In het derde seizoen van 'Curse of Skinwalker Ranch' gebruikt het team de nieuwste bewakings- en scantechnologie om de abnormale en vaak gevaarlijke energie- en stralingspieken te documenteren die optreden tijdens het uitvoeren van experimenten om meerdere UFO’s in de lucht boven de ranch te doen verschijnen. Ze nodigen voormalige militaire experts uit om deel te nemen aan het onderzoek en buitengewone en mogelijk vijandige ontmoetingen met mysterieuze entiteiten vast te leggen, terwijl ze ook bewijs ontdekken dat ze zelf in de gaten worden gehouden door iets of iemand.

Vanaf 13 september op dinsdag om 20.30 uur.

'Cracking the Code'

Het universum zit vol gecodeerde geheimen. Door de mens gemaakte raadsels die uiterst geheime informatie verhullen, oude wijsheden die verloren zijn gegaan in onleesbare talen en mysteries uit de ruimte die in vreemde radiogolven naar ons toe komen. Maar ondanks de schijnbaar onleesbare berichten, hebben geniale cryptanalisten, spionnen, wetenschappers en autodidactische codekrakers enkele van deze geweldige codes ontrafeld – waarmee ze waarheden onthullen die de moderne wereld vormgaven. Drie verhalen per aflevering, elk totaal anders dan de vorige. Ontdek de vrouwelijke codekraker die de Tweede Wereldoorlog heeft helpen winnen, ontrafel Einsteins universum-bepalende vergelijkingen, ontcijfer de oude tekst die het geheim van de oorsprong van het oude Griekenland bevatte, onthul de berichten van de maffia, kraak de code van een seriemoordenaar en ontdek de cryptische brief die een Tudor-koningin doodde. Krijg daarnaast nog ongelooflijke inzichten in de onbreekbare codes die zelfs supercomputers lieten struikelen. 'Cracking The Code' ontcijfert de grootste codes die de mensheid kent en vertelt over de briljante geesten die ze kraken.

Vanaf 20 september op dinsdag om 22.20 uur.

'Forged in Fire'

Voor veel mensen zijn zwaarden vandaag de dag niet meer het favoriete wapen, door geavanceerdere wapens die direct beschikbaar zijn, maar dat weerhoudt sommigen er niet van om door te gaan met hun werk als wapensmid. 'Forged in Fire' test enkele van de beste wapensmeden terwijl ze proberen om een aantal van de meest iconische wapens uit de geschiedenis na te maken. Voormalig legerwachter Wil Willis is de presentator van de serie waarin vier meestersmeden elke aflevering worden uitgedaagd om zwaarden te smeden, die vervolgens worden getest door een jury bestaande uit J. Neilson, die al meer dan 20 jaar zwaarden maakt, gevechtsspecialist Doug Marcaida en David Baker, een autoriteit op het gebied van het namaken van oude wapens. De deelnemer die alle eliminatierondes overleeft en als winnaar van de aflevering wordt gekroond, verdient 10.000 dollar en de titel van 'Forged in Fire'-kampioen.

Vanaf 31 augustus op woensdag om 20.30 uur.