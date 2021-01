Wat hebben Streamz en Streamz+ te bieden in februari?

'Mijn Slechtste Beste Vriendin' biedt een scherpe en ironische blik achter de schermen van het upscale reclamebureau 'Callier & Starck'.

Zes vriendinnen delen niet enkel dezelfde werkvloer en een goed glas wijn maar ook goed bewaarde geheimen, om ze vervolgens door te vertellen aan de rest van hun collega’s. Het komt tot een pijnlijk breekpunt wanneer één van hen vermoedt dat ze ook haar man moet delen. De Vlaamse reeks verzoent op een verfrissende manier camp, kitsch en humor.

'Mijn Slechtste Beste Vriendin'

Deel 1 vanaf 1 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Deel 2 vanaf 13 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

'La Garçonne' S1

Vanaf 1 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+

In deze zesdelige serie die zich afspeelt in de roaring twenties van Parijs wordt protagonist Louise Kerlac in de val gelokt door de overheid omdat ze de ongelukkige getuige is van een moord door een stel ambtenaren. Louise - geschokt door de gebeurtenissen - besluit zich te vermommen: ze knipt haar haren, bindt haar boezem in en neemt de identiteit van haar broer over. Deze originele Franse kostuumdrama-reeks biedt een unieke, speelse blik op het detectivegenre door twee verschillende personages met een verschillend geslacht te laten vertolken door één actrice (Laura Smet, ook gekend van de film 'Les Gardiennes').

'Les Chroniques de Clichy-Montfermeil' S1

Vanaf 1 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+

In deze docu-reeks toont regisseur Ladj Ly ('Les Misérables') hoe de bekende fotograaf JR (die je misschien ook kent uit 'Villages Visages', een film die hij maakte met filmlegende Agnès Varda) een monumentaal fresco produceert dat zo'n 800 gezichten samenbrengt uit de twee gemeenten van de regio Parijs: Clichy en Montfermeil, epicentra van de gebeurtenissen die plaatsvonden in de buitenwijken in de herfst van 2005. Directe aanleiding van de rellen was het onverwacht overlijden van twee jongeren in Clichy-sous-Bois, een randgemeente van Parijs.

'The Equalizer' S1

Vanaf 8 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+

Queen Latifah is een raadselachtige held in 'The Equalizer', een nieuwe versie van de gelijknamige serie uit de jaren 80 met Edward Woodward in de hoofdrol. Latifah speelt Robyn McCall, een alleenstaande moeder met een mysterieuze achtergrond die haar vaardigheden gebruikt om mensen te beschermen en te verdedigen die dat niet voor zichzelf kunnen doen. Terwijl ze optreedt als een beschermengel voor anderen, zoekt Robyn ook haar eigen verlossing. Chris 'Mr. Big' Noth speelt de ex-CIA directeur die haar probeert opnieuw te rekruteren.

'Bluff City Law' S1

Vanaf 10 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+

'Bluff City Law' is gecreëerd door Dean Georgaris ('The Manchurian Candidate') en Michael Aguilar en is een serie waarin burgerrechtenactivisme, rechtvaardigheid en maatschappelijke problemen centraal staan. We volgen Elijah Strait, een legendarische burgerrechtenadvocaat die wordt verenigd met zijn dochter - eveneens advocate - gespeeld door Caitlin McGee. Elke week draait de serie over een ander maatschappelijk topic, die te maken hebben met onrecht, afpersing en/of doofpotoperaties, en een bedreiging zijn voor burgerrechten.

'Heirs of the Night' S2

Vanaf 13 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief het vorige seizoen

Vampierenserie 'Heirs of the Night' is intussen toe aan zijn tweede seizoen. Opmerkelijk: de reeks heeft een Nederlands kantje. De regie ligt in handen van Diederik van Rooijen en Nederlandse acteurs Anna Drijver, Sallie Harmsen en Benja Bruijning spelen enkele belangrijke rollen. 'Heirs of the Night' is geen romantisch vampierverhaal à la 'Twilight', maar het spannende verhaal over de enige vijf overgebleven vampierenclans in Europa die elkaar niet meer vertrouwen. Wanneer 'Dracula' ontwaakt, worden de clans verplicht om samen te werken - zowel de oudere als de jongere generatie - met als belangrijkste spilfiguur de tiener Alisa von Vamalia.

'Taboo' S1

Vanaf 17 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+

In 'Taboo' gaat James Keziah Delaney (vertolkt door Tom Hardy) de strijd aan met de uitdagingen die gelinkt zijn aan de erfenis van zijn vader. Een Brits periodedrama zoals je er nog nooit één zag, want in dit historische drama wordt geen enkel bloederig en gruwelijk detail gemeden of verbloemd. Een koortsdroom vol hallucinaties, paranormale gebeurtenissen en Delaney die zich op de grens tussen waanzin en realiteit bevindt. Een provocerende productie gemaakt en gespeeld door Tom Hardy die risico's durft nemen om het mysterisch-historische genre voorgoed te veranderen.

'Last Week Tonight with John Oliver' S8

Vanaf 17 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen

Snedige kritiek in een behapbaar format met veel humor: dat is al acht seizoenen de vaste succesformule van het Amerikaanse satirische nieuwsprogramma 'Last Week Tonight with John Oliver'. Oliver werd in 2013 gepromoveerd tot presentator van 'The Daily Show', waar hij al jaren aan meewerkte als correspondent. Na twee maanden nam Oliver afscheid van 'The Daily Show', maar kreeg via HBO al snel zijn eigen nieuwsprogramma: 'Last Week Tonight', dat al sinds 2014 wekelijks wordt opgenomen in New York.

Jojo Rabbit

Vanaf 3 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen

De Nieuw-Zeelandse komiek, regisseur en acteur Taika Waititi ken je ongetwijfeld al van zijn acteer- en regisseerwerk in komische horrorfilm 'What We Do in the Shadows', maar misschien ook van zijn schrijfwerk aan het script van de Disney-animatiefilm 'Moana'. In 2019 gooide hij het over een andere boeg door zijn eigen film te schrijven, regisseren en er ook een belangrijke rol in te vertolken. In 'Jojo Rabbit' vertolkt hij de uitdagende (maar komische) rol van Adolf Hitler: of eerder - hoe een jongetje in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog hem zich zou inbeelden. 'Jojo Rabbit' is een ontroerend, grappig en hartverwarmend verhaal over een 10-jarig jongetje dat opgroeit in Nazi-Duitsland met zijn moeder Rosie (Scarlett Johansson), die achter zijn rug een Joods tienermeisje verbergt.

'Underwater'

Vanaf 10 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen

Een sterrencast met Kristen Stewart ('Personal Shopper', 'Seberg'), Vincent Cassel ('La Haine', 'Irreversible') en Jessica Henwick ('Game of Thrones') nemen het samen op tegen een gevaarlijk zeemonster wanneer hun onderzeeër te maken krijgt met een onverwachte aardbeving. 'Underwater' stoomt je klaar voor een spannende TV-avond op het puntje van je stoel. Dit Lovecraftiaans staaltje science-fiction doet denken aan 'Alien', 'Gravity' en 'The Descent'.

'A Hidden Life'

Vanaf 10 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen

Wat doe je wanneer je rotsvaste waarden en normen uitgedaagd worden door een allesoverheersend nieuw regime? Franz Jägerstätter gaat als enige man uit zijn dorp in tegen zijn dienstplicht en verliest daarmee niet alleen het respect van de Nazi-Duitsers, maar ook van zijn vrienden en buren. Een ideologische kruisvaart temidden van een Wereldoorlog, zeer kundig in beeld gebracht door Amerikaans regisseur Terrence Malick. Malick maakte slechtst zeven films in zijn leven. Hij staat bekend om zijn idiosyncratische regiestijl en zijn kunstig filmwerk.

'The Hunt'

Vanaf 17 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen

Nick Cuse en Damon Lindelof zijn niet alleen vader en zoon, maar ook de bedenkers van series 'Watchmen' en 'Locke & Key'. Vorig jaar schreven ze samen aan 'The Hunt', een film die losjes gebaseerd is op het kortverhaal 'The Most Dangerous Game', waarin een rijke man - puur voor zijn plezier - jaagt op andere mensen. In 'The Hunt' spelen Emma Roberts ('American Horror Story'), Ike Barinholtz ('The Mindy Project') en Hilary Swank ('Million Dollar Baby'), maar er is ook een glansrol weggelegd voor Betty Gilpin (die je ook kent van 'GLOW'). Zij speelt Crystal, een mysterieuze en vechtgrage strijdster die maar al te graag de slechteriken in de pan hakt. Spanning verzekerd!

'The Silencing'

Vanaf 24 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen

'The Silencing' bleef bij ons het afgelopen jaar wat onder de radar, maar het internationale regiedebuut van Robin Pront ('D'Ardennen') is vanaf eind februari ook te bekijken in ons land. In een dunbevolkt Amerikaans dorpje worden inwoners in de winterperiode opgeschrikt door de dood van een jong meisje. Het slachtoffer is vermoedelijk om het leven gebracht met een 'atlatl', een soort speerwerper. Sheriff Alice Gustafson (vertolkt door Annabelle Wallis, ook bekend van de recentste 'The Mummy' en 'Annabelle') en de lokale boswachter (Nikolaj Coster-Waldau uit 'Game of Thrones') gaan op jacht naar de seriemoordenaar die verantwoordelijk is voor de gruwelijke moord(en).

'How to Build a Girl'

Vanaf 24 februari doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen

Op zoek naar een originele coming-of-age komedie met een feministisch kantje? Stop dan met zoeken, want 'How to Build a Girl' is wat je zoekt. Gebaseerd op Caitlin Morans gelijknamige sleutelroman die ze baseerde op haar eigen jeugd stelt 'How to Build a Girl' zichzelf de vraag: 'wat doe je wanneer je een persoonlijkheid hebt opgebouwd, maar dan beseft dat je persoonlijkheid niet veel voorstelt?'. Tiener Johanna Morrigan (Beanie Feldstein uit 'Booksmart' en 'Lady Bird') wil dolgraag rockmuziek recenseren en doorbreken als muziekjournalist. Wanneer dat lukt, laat ze zich gaan door haar eigen enthousiasme en arrogantie en beseft ze dat kritiek beter verkoopt dan lof.