Wat een nostalgie! Get Ready zingt 'Diep' in 'De Cooke & Verhulst Show'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

De mannen van Get Ready waren woensdag te gast in 'De Cooke & Verhulst Show' op Play4. Ze kwamen er praten over hun 25-jarig bestaan. En per ongeluk werd ook nog eens een groot verrassingsconcert verklapt!