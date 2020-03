Waarom een advocaat magistraat wordt dinsdag in 'Het Parket'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Morgen, in aflevering 2 van 'Het Parket', heeft magistrate An een lange dag in de rechtszaal van Gent. Er staat onder andere een loodzware zedenzaak op het programma.

An stond zelf als advocate ook aan de andere kant van de rechtbank: 'Ik heb het ooit meegemaakt dat ik de vrijspraak vroeg voor een man, die naar mij toe erg overtuigend was over zijn onschuld. Er was ook reden om te twijfelen aan zijn schuld. De man is uiteindelijk vrijgesproken en is nadien nog langsgekomen om mij te vertellen dat hij het wel gedaan had. En daar had ik het heel moeilijk mee. Dat was de uiteindelijk trigger om over te stappen naar de magistratuur.'

In Oudenaarde krijgt magistrate Eva een bijzonder ingewikkeld dossier op tafel: een meisje van 13 jaar heeft bij politie aangifte gedaan van slagen en verwondingen door haar vader. De vader ontkent alles, want volgens hem is zijn dochter door haar druggebruik compleet onhandelbaar geworden.

In Dendermonde begint de dag voor substituut Lien met familiaal geweld: een man heeft zijn vrouw in elkaar geslagen. 'Ik denk niet dat er een weekend voorbijgaat zonder intrafamiliaal geweld', weet Lien.

Naar haar dagdienst in Gent staat Procureur des Konings Myriam stand-by, een hele nacht lang. Ze kan elk moment worden opgebeld door de politie. Wanneer er een zwaar verkeersongeval gemeld wordt, moet ze meteen ter plaatse gaan. De minderjarige jongen die het ongeval veroorzaakte blijkt een voorlopig rijbewijs te hebben ... En ook 's nachts krijgt ze geen rust. Myriam moet het CSI-team optrommelen na een gevecht waarbij één persoon in levensgevaar is.

Jeugdmagistrate Femke moet in Dendermonde beslissen of ze een baby van 2 weken oud laat weghalen bij de ouders.

'Het Parket', dinsdag 31 maart om 20.35 uur op VIER.