VTM-kok Loïc Van Impe cleant zwaar vervuilde woning in 'De Vuilste Jobs VIPS'

In 'De Vuilste Jobs VIPS' op VTM GO gaat VTM-kok Loc Van Impe mee op stap met Tim en Annelies om een zwaar vervuilde woning te cleanen. In het pand hangt een penetrante lijkgeur.

De bewoner was erg vereenzaamd waardoor zijn lichaam pas weken later ontdekt werd door de brandweer. Het raakt Loïc duidelijk: 'Dat is toch wel akelig hé, eenzaamheid.' Het huis is enorm vervuild, maar Loïc is duidelijk niet vies van actie en vliegt er meteen in. Aan het einde van een lange dag vol vuiligheid en kokhalzen, is zijn respect voor de helden van de schoonmaak enorm.

