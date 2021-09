VTM 2 viert 20 jaar brullende motoren met acht 'The Fast and the Furious'-films

'Let's go for a little ride!' 20 jaar geleden werden de eerste brullende motoren losgelaten op de wereld met 'The Fast and the Furious'. Om dat te vieren parkeren die vinnige sportwagens zich vanaf zaterdag 25 september bij VTM 2 voor 'Fast & Furious Forever'.