Vrijdag in 'Kampioenenjaar': Onwrikbaar

Kevin De Bruyne is veertien wanneer hij bij KRC Genk terecht komt. Een ongewone overstap voor een Gentenaar van die leeftijd, maar de getalenteerde aanvallende middenvelder is vastberaden om het te maken als profvoetballer en ziet in de Genkse jeugdopleiding zijn gedroomde bestemming.

Zijn eerste jaren in Limburg verlopen echter moeizaam. Hij is eenzaam op internaat, het klikt niet met zijn gastgezin en hij heeft het moeilijk om vrienden te maken. Ook sportief wordt aan hem getwijfeld: hij kan voetballen, maar lijkt té koppig en geen grote teamspeler. Tot één match bij de beloften het tij doet keren, en ook De Bruyne zelf langzaam begint te ontdooien.

'Ik had niet de tijd om veel vrienden te maken, want de enige dag dat ik vrij was, ging ik naar huis om mijn ouders te zien. Ik deed alles op mijn eentje.' - Kevin De Bruyne 'Omdat hij introvert is, was het voor Kevin moeilijk om contact te maken.' - Herwig De Bruyne Met getuigenissen van onder meer Kevin De Bruyne, Herwig De Bruyne (papa Kevin), Yannick Carrasco, Christian Benteke en Steven Defour.