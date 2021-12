Vrijdag in 'DOK': 'Blessurepreventie is een waanzinnig onderontgonnen domein in voetbal'

Hoe sterk is de voetbalwereld de laatste jaren geëvolueerd op vlak van blessurepreventie? In hoeverre kunnen blessures überhaupt vermeden worden? Wat is het belang van data in het huidige voetballandschap? Hoe kan je als clubdokter vat krijgen op fenomenen als alcoholverslaving, doping of eetproblemen? En wat is de houdbaarheidsdatum van een topsporter?

Ook in de zesde en laatste aflevering van 'DOK' heeft Bart Raes geen gebrek aan boeiende gespreksstof met de crème van de medische staf van ons Belgisch voetbal.

'We kunnen perfect voorspellen wanneer iemand zich zal blesseren' vs. 'Blessurepreventie werkt niet'

Blessures leggen een serieuze hypotheek op het bestaan van de topsporter. Hoe meer we die blessures kunnen voorkomen, hoe beter natuurlijk. 'Tien jaar geleden hadden sporten als atletiek en hockey veel voorsprong op het voetbal. Nu is die achterstand weggewerkt', situeert David Bombeke. 'En toch kunnen we nog zoveel winst boeken op het vlak van blessurepreventie. Dat is een onderontgonnen terrein in ons voetbal', zegt Johan Bellemans van het BOIC.

Volgens Stijn Vandenbroucke bestaat de kerntaak van de clubdokter erin om atleten te creëren die robuuster en minder blessuregevoelig zijn. 'Als we hun bewegingen kunnen optimaliseren en ervoor kunnen zorgen dat zij met minder inspanningen beter worden in het lopen, dan zullen er automatisch minder blessures zijn. We kunnen momenteel perfect voorspellen wanneer iemand zich zal blesseren, maar de essentie is dat de communicatie erover tussen coach en medische staf nog veel beter kan.'

Volgens Stijn Indeherberge is het net niet mogelijk om één blessure te voorkomen. 'Je kan werken op een goede balans voor het lichaam, maar geen enkele blessure kan je écht vermijden.' Volgens Lieven Maesschalk zal de spanning er altijd blijven. 'We willen steeds grenzen verleggen, dus zullen blessures nooit verdwijnen.'

'Data mogen nooit de eindconclusie worden'

Hoe dan ook wordt monitoring steeds belangrijker in het hedendaagse voetbal. Clubs gaan dan ook snel aan de slag met apps die soms verregaand kunnen zijn. Bij RC Genk wordt het Whoop-systeem gebruikt. 'We meten er de hartslag en de slaap mee. Dus kunnen we inderdaad in principe ook zien wanneer spelers seks hebben. De vraag is echter wat je met die data doet', aldus Leonie Gerkens.

'Voetbal is een andere sport geworden in vergelijking met 10 jaar geleden. Zo worden er nu bijvoorbeeld veel meer sprints getrokken. Dus moet je anders gaan trainen en dan zijn data erg belangrijk. Met data treed je in gesprek met je coach, maar ze mogen nooit leidend worden. Ze mogen nooit de eindconclusie worden', zegt Stijn Vandenbroecke. 'Integendeel, af en toe moeten we net meer out of the box kunnen denken. Nu treden data te veel op de voorgrond, heb ik de indruk', zo vult David Bombeke aan.

'Alcoholverslaafde voetballers? Het kan tot op een bepaald niveau'

Wat er ook van zij, het is een feit dat een totaalvisie op de speler belangrijk blijft. Ook slaaphygiëne speelt bijvoorbeeld mee. 'We staan er niet bij stil, maar buitenlandse voetballers hebben hier soms nauwelijks een sociaal leven. Dus zitten ze vaak tot een gat in de nacht te gamen, wat niet bevorderlijk is voor hun prestaties', zegt Bombeke.

Spelers worden altijd afgerekend op hun prestaties op het veld. Zolang die goed zijn, sta je als arts vaak machteloos om andere problemen aan te kaarten. 'Zo heb ik nog een voetballer dronken weten toekomen op de club, maar als hij dan de pannen van het dak speelt, dan is het moeilijk om dergelijke problemen aan te kaarten. Alcoholverslaafd topvoetbal? Ja, het kan dus voor een deel, al zouden fenomenen als George Best nu niet meer mee kunnen in het hedendaagse voetbal…'

Ook eetgewoonten zijn vaak een onderwerp van debat binnen een club.

'De voedseladepten, dat waren de coureurs. Die aten ’s morgens om 6 uur een biefstuk en ’s avonds nog een kip. Geleidelijk werden dat dan spaghetti’s met bruine suiker. De voetbalwereld is traag gevolgd', aldus Chris Goossens. Stijn Indeherberge herinnert zich een voorval met Genk-speler Thiago Silva. 'Die bestelde een dubbele steak voor zijn eerste wedstrijd bij Genk. Hem hebben we toch even moeten wijzen op wat voeding met je prestaties doet…'

Het mooiste moment

Gelukkig zijn er ook veel topmomenten in de carrière van een clubdokter.

De reeks eindigt dan ook op een symbolische manier met de vraag naar het mooiste moment uit hun carrière als dok. De antwoorden? Die variëren van de overwinning van de Rode Duivels tegen Japan tot het winnen van de Europabeker. Al zijn er ook die zeggen: 'Ik ben soms zo absurd gedreven dat ik te weinig genoten heb.' Het typeert de doks: professioneel en passioneel…

