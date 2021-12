Vrachtwagenchauffeur op heterdaad betrapt op sluipweg in 'Alloo bij de Verkeerspolitie'

Op donderdag 16 december in 'Alloo bij de Verkeerspolitie' neemt Luk Alloo de kijkers mee op de lokale wegen van Gent en Sint-Niklaas. Agent Bart betrapt een vrachtwagenchauffeur die een sluipweg door een dorpskern gebruikt om zo het drukke verkeer te omzeilen.

'Er staan hier duidelijk borden die aangeven dat vrachtwagens van meer dan 3,5 ton verboden zijn. En toch blijven chauffeurs proberen!', verzucht hij. 'Ik weet dat het niet mag, maar ik doe het puur uit tijdwinst', reageert de chauffeur.

Agent Abdel merkt tijdens een controle van getunede wagens een chauffeur op die te hard op zijn gaspedaal duwt. Na een hevige discussie krijgt hij een boete van € 116 voor onaangepast rijgedrag. In Sint-Niklaas wordt een chauffeur geklist die met zijn gsm bezig is achter het stuur, hij krijgt een boete van € 116. Een familie die fout geparkeerd staat op een gele lijn aan het AZ Sint-Lucas in Gent krijgt een boete van € 58.

'Alloo bij de Verkeerspolitie', donderdag 16 december om 21.50 uur bij VTM en ook op VTM GO.