Voor Celine Van Ouytsel gaat het op het laatste moment mis in 'De Vuilste Jobs VIPS'

In de tweede aflevering van 'De Vuilste Jobs VIPS' op VTM GO gaat ex-miss BelgiŽ Celine Van Ouytsel mee op stap met de Gentse professionele cleaners Tom en Matthias. 's Ochtends krijgt ze te horen dat ze samen met de boys de hele dag verstopte leidingen en beerputten zal uitspuiten.

De vrolijke verschijning is niet bang om haar handen vuil maken en amuseert zich te pletter. Maar aan het einde van de dag gaat het helaas mis. Celine blijft haperen aan de ontstoppingsmachine terwijl de slang automatisch oprolt. Het gevolg: een gebroken elleboog.

Naast 'De Vuilste Jobs VIPS' op VTM GO is er op dinsdag 11 januari om 21.45 uur ook een nieuwe aflevering van de 'Vuilste Jobs van Vlaanderen' bij VTM 2. Daarin maakten de kijkers vorige week kennis met de sympathieke broers Ercan en Erdal die gespecialiseerd zijn in het ruimen van septische kelders en beerputten. Het olijke duo baatte voordien een pitazaak uit en ze lachen vaak om de ironie van hun job: 'We hebben eerst de beerputten vol gestoken door de verkoop van pita’s en nu kuisen we ze uit. We verdienen er twee keer aan!'

Verder heeft cleaner Tim de opdracht om een appartement spik en span te maken waar al weken een lijkgeur hangt en het bovendien wemelt van de maden. Geen gemakkelijke opdracht, maar voor Tim is geen klus te lastig!

'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', 11 januari om 21.45 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO. De nieuwe reeks 'De Vuilste Jobs VIPS' is om 21.45 uur exclusief te zien op VTM GO.