Vlaamse Wieze wordt het Walhalla van het darts tijdens de Belgian Darts Open

Van vrijdag 7 maart tot en met zondag 9 maart wordt het Vlaamse Wieze opnieuw omgetoverd tot hét Walhalla voor dartliefhebbers. Dan schiet de absolute top van de dartwereld in actie op Vlaamse bodem tijdens de Lecot Belgian Darts Open.

VTM 2 zendt vanuit Wieze alle matchen van het toernooi live uit en voorziet commentaar, verslaggeving en interviews ter plekke.

Onder de grote kleppers die naar de Oktoberhallen in Wieze afzakken, bevinden zich ook Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker. De Decker zorgde afgelopen editie voor vuurwerk en schopte het tot de laatste 16. Zet hij de oktoberhallen van Wieze dit jaar opnieuw op zijn kop? Ook wordt het opnieuw uitkijken naar tienersensatie én titelverdediger Luke Littler. In 2024 maakte hij in Wieze zijn langverwachte debuut in de European Tour, en dat deed hij met een statement van jewelste. Met een 9-darter in de finale zegevierde hij toen over Rob Cross, de wereldkampioen van 2018.

In het verdedigen van de Belgische eer krijgen Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh de steun van vier Belgische amateurs, die op donderdag 6 maart via de Belgian Qualifiers een ticket voor het toernooi kunnen bemachtigen. Tijdens de Lecot Belgian Darts Open strijden de top 16 van de PDC Pro Tour, aangevuld met de top 16 van de PDC Order of Merit en 16 qualifiers om de titel en een deel van de prijzenpot ter waarde van 175.000 pond. Naast Dimitri Van den Bergh, Mike De Decker en Luke Littler tekenen onder andere voormalig wereldkampioen Luke Humphries, oud-winnaar Michael Van Gerwen, Dave Chisnall, Johny Clayton, Gerwyn Price, Rob Cross, Damon Heta, Peter Wright en Nathan Aspinall present. Zij zullen in de Oktoberhallen worden aangemoedigd door een uitzinnig publiek. Darts én ambiance van de bovenste plank verzekerd!

'Lecot Belgian Darts Open', van vrijdag 7 maart tot en met zondag 9 maart live bij VTM 2.