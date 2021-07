Vincent Fierens is bang van álle dieren: 'Ik steek over als er een duif op mijn pad zit'

Dinsdag 27 juli brengen Faroek Özgünes, Belle Perez, Vincent Fierens en Astrid Stockman hun avond samen door in 'Waarheid Durven of Doen' bij VTM. Aan de villa grenst een wei met kleine paarden. Ze ontroeren het ganse gezelschap... met uitzondering van Vincent Fierens.

Van kleins af is Vincent bang van dieren, van álle dieren: 'Ik steek zelfs over als er een duif op mijn pad zit. 't Is echt heel erg!', geeft hij toe.

Er wordt verder ook gepolst met welke kandidaat ze vast willen zitten in een lift of naar hun meest genantste foto, maar ook wat het meest romantische was dat ze ooit hebben meegemaakt. Anne De Baetzelier komt langs om hun kennis te testen over de Vlaamse muziek en ook Kenny Belaey, wereldkampioen trial bike brengt een bezoekje aan de villa. Tot slot krijgen ze de opdracht van Christoff voorgeschoteld: 'wat is je wildste fantasie?'. Of de gasten hier een antwoord op durven formuleren, is te zien in 'Waarheid Durven of Doen' op dinsdag 27 juli om 21.10 uur bij VTM.

In de aflevering van woensdag 28 juli maken volgende gasten hun opwachting: Kelly Pfaff, Sean Dhondt, Dominique Van Malder en sportanker Lies Vandenberghe.

De afleveringen van 'Waarheid Durven of Doen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.