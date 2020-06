VIER vliegt mee met de meest luxueuze privéjets ter wereld

Privéjets zijn het ultieme symbool van rijkdom en luxe. Kleine toestellen kosten al snel evenveel als een gigantisch landgoed. Er zijn ook internationale vliegbeurzen waar de superrijken vliegtuigen kunnen kopen zoals doorsnee mensen een auto op de kop tikken.

Maar als je een paar miljard euro op je bankrekening hebt staan, neem je niet zomaar de eerste de beste privéjet. Al kan je er ook gewoon eentje huren bij Royal Jet bijvoorbeeld, een charterbedrijf voor de rijkste vliegtuigpassagiers ter wereld. Elk uur aan boord kost zo’n 14.000 euro. Luxeblogger Em Sheldon vliegt mee met één van hun meest extravagante privévliegtuigen. Het vliegtuig heeft een kleine 100 miljoen euro gekost en aan luxe is er absoluut geen gebrek. Zo werd voor het design Edése Doret ingeschakeld. Het bedrijf is bekend om zijn designs voor onder andere het Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One.

'World’s Most Luxurious', maandag 29 juni om 21.30 uur op VIER.