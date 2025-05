Verzoening of toch niet? Gesprek tussen Amy, Natassia en Melissa loopt uit de hand

Een nieuwe aflevering van The Real Housewives of Antwerp: emoties, confrontaties én een verrassende uitnodiging voor de hele groep.

Melissa en Natassia hebben afgesproken met Amy om eindelijk de lucht te klaren. Tijdens het emotionele gesprek laat Amy een andere kant van zichzelf zien: 'ik ben vroeger heel erg gepest geweest'. De sfeer blijft gespannen aan tafel: 'het is altijd hoe jij het wilt', aldus Natassia. 'Altijd als we toenadering zoeken is er iets' vervolgt ze. Wat begon als een poging tot verzoening, keert zich al snel in een beladen gesprek.

Even lijkt de rust teruggekeerd, maar niets is wat het lijkt in Housewives-land. Tijdens een onschuldig partijtje tennis gooit Natassia plots een uitnodiging op tafel: een weekendje ‘Durbuy’ met de hele groep. Terwijl Kiki positief lijkt te reageren, zijn Annelies en Amy duidelijk iets minder enthousiast.

Gaat het een weekend vol verzoening worden of staat er nieuw drama voor de deur?

'The Real Housewives Of Antwerp', vrijdag 2 mei om 20.40 uur op Play4 en GoPlay.