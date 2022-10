Verontrustende zedenzaak bij 'Het Parket'

Parketmagistraat Maarten krijgt in Kortrijk een onrustwekkend telefoontje. Een vrouw heeft haar lief aangegeven bij de politie omdat hij kinderpornofoto's op zijn gsm heeft staan.

Na verder onderzoek blijkt dat de man ook zijn eigen dochter seksueel misbruikt. Maarten: 'Levenslang is niet mogelijk'.

In Ieper behandelt Lies het dossier van een seriële inbreker die tijdens zijn vluchtpoging probeerde in te rijden op politieagenten.

​Patty trekt in het kader van 'Operatie Kerkhof' naar De Panne voor de opgraving van een lijk. Eind jaren 90 stierf een man en 25 jaar later heeft het slachtoffer nog steeds geen identiteit. Patty en de Cel Vermiste Personen proberen het lijk nu te identificeren.

In Brugge is Roeland bezig aan zijn laatste werkdag op het parket van West-Vlaanderen. Uitbollen zit er niet in want hij krijgt te maken met een schrijnende opvoedingssituatie. Een vader rijdt dronken én onder invloed van drugs rond met zijn kinderen. En alsof dat nog niet genoeg is, belandt er ook een dossier van kindermisbruik op Roelands bureau.

'Het Parket', donderdag 13 oktober vanaf 21.00 uur op Goplay en om 22.10 uur op Play.