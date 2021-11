Vanaf maandag nieuwe rubriek #nofilter in 'Iedereen Beroemd'

Vanaf komende maandag 29 november brengt 'Iedereen Beroemd' elke maandag de nieuwe rubriek '#nofilter' in het kader van De warmste week. In '#nofilter' nodigt fotografe Morgane Gielen - initiatiefneemster en drijvende kracht achter het fotoproject No Babes, dat taboes in vraag stelt en een stem wil geven aan wie niet in een hokje past - wekelijks iemand uit in haar studio voor een gesprek en een fotoshoot.

Elke week komt er iemand met een bijzonder verhaal tonen wie hij/zij/die echt is, voor Morganes lens. Ook na De warmste week zal de rubriek nog negen weken te zien zijn in 'Iedereen Beroemd'.

Aflevering 1: Yentl (29/11)

Yentl lijkt op Instagram het perfecte leven te hebben. Ze werkt zelfs als model. Maar wat bijna niemand weet: ze lijdt aan hypermobiliteit en haar lichaam gaat steeds sneller achteruit. Ze is sinds haar 25ste 100% arbeidsongeschikt. Ze gaat door het leven met een wandelstok en braces en weet niet waar het verhaal zal eindigen. Ze treedt voor het eerst naar buiten met haar hulpmiddelen, tijdens de shoot.

Aflevering 2: Simon (6/12)

Simon heeft al van bij de geboorte een chronische darmaandoening en kreeg ook nog eens op jonge leeftijd een hersenbloeding. Het verdict: zijn lichaam was zo zwak dat hij door het leven moet met een katheder. Hij vertelt over de aanvaarding van zijn lichaam en hoe hij er toch in slaagt om zich bloot te geven, ook in relaties, en nog voor grote dromen durft gaan.

Aflevering 3: Mohammed (13/12)

Mohammed is een jonge vluchteling uit Gaza. Hij is moslim en homoseksueel. Met zijn vrienden spreekt hij openlijk over zijn geaardheid. Maar thuis en in zijn gemeenschap wordt het nog stilgezwegen, want homo zijn is daar nog een taboe.

Hij wil via de fotoshoot zijn coming out doen en zich eindelijk goed voelen bij wie hij is en bij wie hij wil liefhebben.

'Iedereen Beroemd', elke weekdag om 19.40 uur op Eén.