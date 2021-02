Van de yoga pose 'de koe en de kat' tot het standje 'lotushouding' in 'Uit de Kleren'

Ooit al van 'de kat en de koe'-pose gehoord? Vanessa (32) uit Brugge leert in 'Uit De Kleren' bij VTM 2 de yoga pose aan aan Dimitri (36) uit Ieper.

Ze krijgen de opdracht via het grote scherm, nadat ze elkaar tot hun ondergoed hebben uitgekleed om hun eerste date tijdens een intiem half uur door te brengen in bed. 'Ze heeft een goede pose uitgekozen, het was leuk om haar bezig te zien', klinkt het.

Van yoga poses naar fake orgasmes en favoriete seksstandjes. 'Op de Eroticabeurs moest ik eens in een microfoon een orgasme nadoen. En ik heb dat gewonnen, hé', lacht Vanessa. Maar hoe klinkt dat dan? En wat is nu precies de lotushouding?

De andere singles die met elkaar tussen de lakens kruipen op hun eerste date zijn crossfitter Arno (26) uit Varsenare en Jens (21) uit Olen, een 'groentje' op het vlak van relaties. Ook Volkert (25) uit Geel, die op zoek is naar een serieuze relatie, en de goedlachse Amy (22) uit Brugge geven zichzelf bloot. Slaat de vonk sneller over door elkaar te leren kennen in ondergoed? Na een intiem half uur beslissen ze of ze bij elkaar in bed blijven liggen, of elk hun eigen weg opgaan mét kleren.

'Uit de Kleren', dinsdag 16 februari om 22.00 uur bij VTM 2.