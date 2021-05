Van 5 naar 1: wie wordt 'The Voice van Vlaanderen' 2021?

Hun stembanden zijn gesmeerd, outfits 'on point' en hun coaches zitten klaar om te supporteren vanaf de zijlijn. Nu vrijdag 28 mei om 20.40 is het zover: dan krijgen we te zien wie zich de winnaar van 'The Voice van Vlaanderen 2021' mag noemen.

Laura Tesoro en Tourist LeMC moesten vorige week afscheid nemen van hun poulains en maken geen kans meer op de overwinning. De andere drie coaches hopen wel nog op een eindzege. Koen heeft met Joke en Robin voor het tweede seizoen op rij twee knallers in de finale. Ook Natalia staat voor het eerst met twee kanshebbers, Simon en Grace, in de finale en Niels - die van thuis uit coacht - zet alles in op zijn pupil Nanou. Wie van deze vijf steekt vrijdag 25.000 euro op zak en mag een eigen single opnemen?

Als opener van formaat pakken de vijf finalisten nu vrijdag voor het eerst samen het podium met Someone To You van Banners. Nadien zetten ze met een individuele song alles op alles om de kijkers thuis te overtuigen en wordt het groepje herleid van 5 naar 3. Tijdens de superfinale is het aan de overige talenten om kijkend Vlaanderen een laatste keer te overtuigen met een zelfgekozen best of-nummer uit de wedstrijd. Degene die dan de meeste stemmen verzamelt van het publiek, wordt uiteindelijk dé 'Voice'.

De vijf finalisten zijn niet de enige toppers die in actie komen op vrijdag. Niemand minder dan Nederlander Marco Borsato gooit alle remmen los met zijn single 'Hef Je Glas', het nummer dat hij samen met Rolf Sanchez en John Ewbank uitbracht. Nog meer talent is er met Metejoor en de Nederlandse Babet die samen hun hit '1 Op Een Miljoen' brengen.

Met deze nummers strijden de finalisten voor de overwinning:

Simon (27, Brasschaat)

Zingt Always Remember Us This Way van Lady Gaga

(Old Town Road van Lil Nas X)

Joke (20, Aalst)

Zingt Impossible van Nothing But Thieves

(Wasting My Young Years van London Grammar)

Nanou (23, OLV-Waver)

Zingt All I Know So Far van P!nk

(Is That Alright? van Lady Gaga)

Grace (18, Sint-Niklaas)

Zingt On The Floor van Jennifer Lopez ft. Pitbull

(Tous Les Mêmes van Stromae)

Robin (19, Lier)

Zingt Drivers License van Olivia Rodrigo

(Peaches van Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon)

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 28 mei om 20.40 uur bij VTM.