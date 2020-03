Tweede seizoen van #hetisingewikkeld vanaf donderdag op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Lien (An Miller) en Peter (Ben Segers) leven nog steeds gescheiden in hetzelfde huis. Om de week de ene in de kelder, de andere in het huis met de kinderen.

Wanneer Charlotte, de nieuwe vriendin van Peter, steeds meer komt inwonen, is Lien dagelijks getuige van hoe Peter met Charlotte een tweede adem vindt. Lien voelt zich als enige single het buitenbeentje. Valerie (Lize Feryn) wil Lien dan ook zo snel mogelijk op Tinder...

Wanneer ook de zus van Lien met haar pasgeboren baby intrekt, staat het huis helemaal op stelten. Maar doet de baby oude herinneringen opleven en het ijs tussen Lien en Peter smelten? Één ding is zeker: het wordt heel ingewikkeld.

Met ook Charlotte Vandermeersch, Lize Feryn, Bert Haelvoet, Geert Hunaerts en een opvallende gastrol voor Filip Peeters als de Tinderdate van An Miller.

'#hetisingewikkeld', vanaf 26 maart elke donderdag om 21.45 uur op VIER.