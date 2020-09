Tweede seizoen van 'Blood' vanaf zaterdag op Canvas

Foto: Canvas/VRT - © West Road Pictures and all3media international

De eerste reeks van 'Blood' was een intrigerende combinatie van een misdaadverhaal en een familiesaga over een jonge vrouw (Cat Hogan, gespeeld door Carolina Main), die haar vader Jim (Adrian Dunbar, vooral bekend van 'Line of Duty') ervan verdacht haar moeder te hebben vermoord.

De waarheid bleek uiteindelijk genuanceerder. De populaire dokter Jim had zijn vrouw, die aan ALS leed, op haar eigen vraag geholpen om uit het leven te stappen. Maar de zaak reet oude familiewonden weer open en zorgde voor een intens drama over leugens, bedrog en manipulatie in een disfunctioneel gezin.

In de tweede reeks ligt de focus vooral op de relatie van Jim Hogan met zijn andere dochter, Fiona (Grainne Keenan), en haar man Paul (Ian Lloyd Anderson). Deze keer is het Fiona die iets probeert te verbergen voor haar vader. Paul raakt dan weer in financiële problemen en tracht die op een verkeerde manier op te lossen. Vader Jim heeft iets goed te maken, maar blijft dezelfde enigmatische en dubbelzinnige man die hij ook in de eerste reeks was.

'Blood' is een reeks van Channel 4, van de makers van 'Lewis' en 'Midsomer Murders'. Het intelligente script werd opnieuw geschreven door de jonge scenariste Sophie Petzal ('Riviera', 'The Last Kingdom'), die ook de producer van de reeks was.

Alles komt terug

De tweede reeks begint net als de eerste met een scène van een vrouw tijdens een nachtelijke autorit. Deze keer is dat niet Cat Hogan, maar haar zuster Fiona. Ze krijgt een ongeluk en belandt met haar auto in het water. Bij het onderzoek van de wagen doet de politie een schokkende ontdekking.

Maar dan keren we een paar maand terug in de tijd. Want net als in de eerste reeks wordt ook nu weer voortdurend gewisseld tussen tijdsniveaus. We zien hoe Jim Hogan een jaar na de gebeurtenissen in de eerste reeks terugkeert naar het stadje Westmeath op het Ierse platteland. Hij is niet in de gevangenis beland voor zijn aandeel in de dood van zijn vrouw, maar mag geen medische activiteiten meer uitoefenen. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, krijgt hij een job als knecht op de boerderij waar ook zijn schoonzoon Paul werkt. Op de hoeve van Tom Mooney (Denis Conway) en zijn vrouw Gillean (Fiona Bell, 'Shetland') gebeuren zonder dat zij het weten dingen die het daglicht niet mogen zien. Paul, die financiële problemen heeft, raakt daarbij betrokken. Ook Jim ontdekt dat en de zaken lopen helemaal uit de hand …

Universeel

Het verhaal van de eerste reeks leek helemaal afgerond, maar toch benadrukken de makers dat ze al van in het begin een tweede reeks hadden voorzien met de insteek die ook effectief gebruikt werd. Het verhaal wordt wat opengetrokken en bevat meer personages, meer externe plotlijnen en meer misdaadelementen; maar de kern van de reeks is nog altijd het familiedrama over de vertroebelde relatie tussen Jim en zijn kinderen Fiona, Michael en Cat.

Dat is iets wat scenariste Sophie Petzal mateloos fascineert: 'Er is iets met familiegeheimen en de manier waarop families daarmee omgaan, ze verborgen houden, er eigenlijk niet over praten, en hoe ze uit de hand kunnen lopen, relaties vergiftigen en familieleden tegen elkaar opzetten. Zodat in een familie met drie kinderen die onder hetzelfde dak zijn opgegroeid, met dezelfde ouders, twee van hen een totaal andere mening kunnen hebben over een van hun ouders dan de derde. Dat is volgens mij iets heel universeels, al zorgt het in 'Blood' voor een unieke en bizarre familiedynamiek. Er zit ook veel Ierland in de reeks, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen die ze bekijkt, kan uitroepen: Oh my god, dat doet me denken aan mijn kozijn x of y.'

Ierser dan Iers

De bekendste acteur in de reeks is zonder twijfel Adrian Dunbar, een veteraan van de Ierse en Britse film en televisie. Hij is vooral bekend van zijn hoofdrol in de langlopende BBC-politiereeks 'Line of Duty', dit voorjaar ook te zien bij Canvas. Daarnaast speelde hij mee in films als 'My Left Foot', 'The Crying Game' en 'The General', en series als 'Cracker', 'A Touch of Frost' en 'Inspector Morse'. Dunbar ziet er ook onmiskenbaar Iers uit, en dat geldt ook voor de actrices die zijn dochters vertolken in de reeks (Grainne Keenan en Carolina Main) en in mindere mate voor Diarmuid Noyes, die zijn zoon Michael speelt. Ze mogen zich helemaal uitleven met hun Ierse accent.

Ook het Ierse landschap speelt een belangrijke rol in de reeks: geen stereotiepe postkaartbeelden of geforceerde stedelijkheid, maar een realistische mix van groen en grijs. De meeste opnames gebeurden in de counties Meath en Kildare in het noordoosten van Ierland. Het fictieve plaatsje Westmeath is eigenlijk het stadje Kilcock in Kildare.

'Blood', vanaf zaterdag 5 september om 20.40 uur op Canvas, telkens twee afleveringen.