Tweede halve finale Eurovisiesongfestival - met onze Gustaph - live bij VRT1 [UPDATE!]

D-day voor Gustaph! Hij verdedigt de Belgische driekleur tijdens de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. Overtuigt hij de Europese televoters met 'Because Of You'? Live vanuit Liverpool brengt VRT1 de tweede halve finale van het 67ste Eurovisiesongfestival. Een overzicht van de deelnemers!

Rechtstreekse uitzending van de tweede halve finale van het 67e Eurovisiesongfestival vanuit Liverpool.

16 landen treden aan; de tien beste landen plaatsen zich voor de finale. De televoters thuis staan volledig in voor de puntendeling.

De deelnemende landen in de eerste halve finale zijn:

01 Denemarken: Reiley - "Breaking My Heart"

02 Armenië: Brunette - "Future Lover"

03 Roemenië: Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and On)"

04 Estland: Alika - "Bridges"

05 België: Gustaph - "Because Of You"

06 Cyprus: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

07 IJsland: Diljá - "Power"

08 Griekenland: Victor Vernicos - "What They Say"

09 Polen: Blanka - "Solo"

10 Slovenië: Joker Out - "Carpe Diem"

11 Georgië: Iru - "Echo"

12 San Marino: Piqued Jacks - "Like An Animal"

13 Oostenrijk: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

14 Albanië: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

15 Litouwen: Monika Linkytė - Stay

16 Australië: Voyager - "Promise"

Met gastoptredens van Mariya Yaremchuk ESF '14), rapper OTOY en Zlata Dziunka (Junior Eurovisie Songfestival 2022).

[UPDATE!]

Intussen is bekend dat Gustaph met zijn nummer 'Because Of You' door mag naar de finale van het Eurovisie Songfestival, nu zaterdag, live vanuit Liverpool!

