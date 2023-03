Tweede exit voor Danny in 'Big Brother': 'Ik bracht weer liefde in het huis'

Danny haalt net de finaleweek niet. De bewoners blijven nog met 5 over: Lindsey, Charlotte, Bart, Jason en Jolien. Maar maandag zal alweer een bewoner het huis moeten verlaten...

Bekijk hier de video met Danny nadat hij het 'Big Brother'-huis had verlaten.

'Big Brother' wordt elke werkdag om 22.00 uur uitgezonden op Play4 en om 20.30 uur op Goplay.be. Elke zaterdag is om 20.00 uur uur de liveshow 'Big Brother: Live' te zien, gepresenteerd door Tatyana Beloy en Geraldine Kemper. Op Play247 en Goplay.be kan er via de livestream 24/7 worden meegekeken met de bewoners in het 'Big Brother' huis.