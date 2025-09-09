Tweede aflevering aangrijpende verhalen in 'Tussen Leven en Dood'

Elke, die uit het reuzenrad viel in het Meli Park. Yuki, die aangevallen werd door 11 honden. Lennert die een niet-aangeboren hersenletsel opliep nadat hij tijdens een storm verpletterd werd door een boom. Het zijn drie onwaarschijnlijke, beklijvende verhalen van overlevers.

Jaren geleden haalden ze het nieuws, op woensdag 10 september doen ze hun verhaal aan Kürt Rogiers in de tweede aflevering van 'Tussen Leven en Dood'.

Hoe is het om de dood in de ogen te kijken? Hoe hebben sommigen leren leven met hun beperking? Hoe manifesteert trauma zich? Kürt Rogiers duikt in de verhalen, hoofden en harten van de overlevers en geeft hen een stem.

Elke Van Esser (Hasselt) - bengelend tussen leven en dood aan het reuzenrad in het Meli park

In Meli Park Adinkerke verandert een schooluitstap in 1999 in een levensechte thriller voor de jonge Elke Van Esser uit Maaseik. Wanneer de gondel van het reuzenrad plots kantelt en ondersteboven bengelt, hangt Elkes leven aan een zijden draadje boven de afgrond.

'Ik weet nog dat ik op een bepaald moment tegen m’n vriendinnetje José gezegd heb: ik ga doodgaan. Dit is het. Ik ga doodgaan. Toen heb ik gezegd dat ze heel veel groetjes moest doen aan mijn mama, mijn papa, mijn zusjes, en dat ze moest zeggen dat ik heel veel van hen hou.' Elkes verhaal werpt ook een licht op de veiligheidsnormen in attractieparken. Hoe veilig zijn ze echt?

Yuki Lahaye (Riemst) - verscheurd door roedel honden, jaren later gebroken door trauma

Wat op 2 februari 2014 begint als een onschuldige picknick van twee vriendinnetjes, eindigt in een nachtmerrie. De 11-jarige Yuki Lahaye uit Riemst wordt uit het niets aangevallen door een roedel honden. 'Eerst was ik nog een beetje aan het vechten en probeerde ik ze van me af te trekken, maar na een tijd niet meer. Toen dacht ik: niemand gaat me hier vinden, nu is het afgelopen, nu ga ik echt dood.'

De 111 littekens over Yuki’s hele lichaam vertellen een verhaal van overleven tegen alle verwachtingen in. Maar het echte gevecht begint pas jaren later, wanneer het trauma de jonge vrouw inhaalt tijdens haar puberteit. Kürt Rogiers vergezelt Yuki naar een sessie bij haar traumapsycholoog, waar duidelijk wordt hoe onzichtbare wonden soms dieper snijden dan de waarneembare.

Lennert Lecompte (Menen) - ​ in één fatale seconde naar hersenletsel

18 februari 2022. Door de komst van de zware storm Eunice zijn de scholen gesloten. Omdat het stormweer op zich laat wachten, besluit Sabrina om toch nog snel een toertje te gaan lopen met haar 17-jarige zoon Lennert. 'Ik had wel zin om eens een avontuurlijke loop te doen, in de storm. Je zag ook aan mij dat ik het leuk vond, al die takken en bladeren die omhoog werden gewaaid door de wind', herinnert Lennert zich. Op het einde van hun loopje gaat het grondig fout en komt Lennert onder de kruin van een omvallende boom terecht. In een oogwenk wordt hij van zijn toekomst zoals die had kunnen zijn, beroofd. Tegen alle verwachtingen in overleeft Lennert de operatie, maar vandaag kampt hij met een niet-aangeboren hersenletsel. Obstakel na obstakel, overwint Lennert echter de zware gevolgen van die dramatische dag.

'Tussen Leven en Dood', woensdag 10 september om 21.50 uur bij VTM.