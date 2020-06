'Twee Tinten Grijs' in de wandelclub

Foto: Eén - © VRT 2020

Bewegen is gezond en vertoeven in de natuur brengt rust in het hoofd, iets wat Jan en Pascal door hun hectische leven en obese verleden best kunnen gebruiken.

Een beetje tegen hun zin sluiten ze zich aan bij een wandelclub voor een weekend in de buurt van Bouillon. Maar al snel staan ze in bewondering voor de fysieke paraatheid waarmee de 'senioren' door weer en wind en met klimmen en dalen op drie dagen vlotjes zestig km afwerken. Houden zij het zelf wel vol of geven ze er onderweg de brui aan?

'Twee Tinten Grijs', dinsdag 9 juni om 20.20 uur op Eén.