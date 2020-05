'Twee Tinten Grijs' doet aan mindfulness

Jan en Pascal dompelen zich tegen hun zin onder in de wereld van de mindfulness. Ze gaan op driedaagse naar een mindfulness-centrum.

Hormoonyoga, blotevoetenpaden, oogbaden, klankschaal- en stemvorksessies... Het zijn zaken die ze hun grootste vijand niet zouden willen aan doen. Toch geven ze zich drie dagen over en proberen ze hun jachtig bestaan even in te ruilen om bewust stil te staan en in het hier en het nu te zijn.

