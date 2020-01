'Tussen Oorlog en Leven' in Afghanistan

Ook Afghanistan wordt al tientallen jaren verscheurd door geweld. Van 1979 tot 1989 vocht de Sovjet-Unie er tegen de moedjahedien (islamitische verzetsstrijders), die daarna elkaar bekampten tot de taliban de bovenhand haalde. Na 9/11 vielen de Amerikanen het land in oktober 2001 binnen.

'Ik keek er echt naar uit om terug te keren naar Afghanistan. Toen ik er in 2001 plots naartoe gekatapulteerd werd, was dat land het grote onbekende. Alle kennis die ik al had opgebouwd over extremisme en Al-Qaeda kwam er voor mijn ogen samen. Voor deze twee reeksen wilde ik echt gaan kijken hoe het er vandaag aan toe gaat. Neem nu het probleem van de vrouwenrechten. Ten tijde van de invasie werden die vaak opgevoerd als een van de redenen waarom de oorlog gevoerd werd: tegen extremisme en onverdraagzaamheid. De boerka werd een symbool van repressie en onderdrukking. Nu lijken de vrouwenrechten alweer vergeten. Voor mij is dit een moment om in de spiegel te kijken: hoe voeren wij eigenlijk oorlog', vertelt Rudi Vranckx.

De taliban mogen intussen dan wel verdreven zijn uit Kabul, ze maken er het dagelijkse leven vandaag nog altijd onveilig. Aanslagen teisteren de Afghaanse hoofdstad. Bovendien heersen de taliban nog steeds over ongeveer de helft van de rest van het land. In dat territorium leggen ze een levenswijze op die de vrouw volledig onderdrukt.

Net dat onrecht maakt Cathérine Vandoorne, Radio 2-presentatrice en goede vriendin van Rudi, heel boos. Samen met haar regelmatige studiogast en vriend Wouter Torfs wil ze uitzoeken wat de tol van die decennialange oorlog op de Afghaanse bevolking is, en hoe vrouwen omgaan met de vele regels die hen worden opgelegd.

'Ik dacht dat ik heel breeddenkend was. Toch betrapte ik mezelf op vooroordelen toen ik aan een Afghaanse jongeman vroeg waarom hij niet gewoon een theetje ging drinken met een jongedame als eerste date. Hij antwoordde me dat hij geslagen zou worden door zijn vader als hij een vrouw uit haar huis haalde. We denken dat we veel weten, maar eigenlijk kijken we veel te veel vanuit onze eigen blik naar die situatie', aldus Cathérine Vandoorne.

