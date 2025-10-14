'Tussen Leven en Dood' bewijst dat wilskracht levens kan redden

Wat doe je wanneer de dood op je schouder klopt? Drie Vlaamse verhalen bewijzen dat liefde en wilskracht wonderen kunnen verrichten. Een val van een rots, een brandende auto en verraad door familie: 'Tussen Leven en Dood' toont alweer hoe gewone mensen bovenmenselijke kracht vinden.

Dimitri Smet en Hanne Vandersmissen (Rupelmonde) - vielen van een rots in Noorwegen

21 september 2022. Het Noorse eiland Senja transformeert in één seconde van paradijs naar hel. Tijdens een uitdagende trektocht storten Dimitri en Hanne van een steile rots de diepte in. Dimitri sleept zich ondanks gebroken ribben en een ontwrichte heup naar zijn bewusteloze vrouw, maar zijn krachten raken op. 'Hanne, weet dat ik je graag zie en zorg dat je hier uitgeraakt', fluistert hij nog voordat hij het bewustzijn verliest.

Dan begint Hannes helletocht. Met onder andere een open schedelbreuk, gebroken rug en nek sleept ze zich twee uur lang over rotsblokken. Haar missie: bereik vinden om hulp te roepen. Terwijl chirurgen haar enkele uren later opereren, vechten artsen voor Dimitri's leven. Zijn lichaamstemperatuur is ondertussen gezakt naar 28 graden waardoor zijn organen één voor één uitvallen.

Stephanie Tytgat (Anzegem) - raakte verbrand toen ze haar kindjes uit een brandende wagen redde

11 juni 2023. Een zonnige dag die voor altijd in het geheugen van Stephanie Tytgat gegrift staat. Na een familiebezoek zet ze haar twee kleine kinderen Mattheo en Helena in de auto. Terwijl Stephanie nog het reisbedje probeert op te vouwen, slaat het noodlot toe: de wagen vat plots vuur. 'Ik kwam buiten en zag meteen dat de vlammen uit de motorkap sloegen. Ik zag de kinderen niet meer want de auto was gevuld met rook. De deur ging totaal niet open. Ik dacht: ik ben ze kwijt. Mijn wereld stond stil.'

Stephanie kruipt via de koffer over de achterbank om haar kinderen te redden, maar raakt zelf klem tussen de autostoelen. Wanneer haar man eindelijk een deur open krijgt, veroorzaakt de plotse zuurstof die binnenstroomt een steekvlam. Tot op de dag van vandaag draagt Stephanie daar nog altijd de littekens van. Fysiek, maar zeker ook mentaal.

Carla Bolyn (Steenokkerzeel) - homejacking

We schrijven 29 oktober 2021 wanneer Carla en haar man Stefaan slachtoffer worden van hun eigen goedhartigheid. Carla’s petekind Jonathan, kind aan huis, pleegt samen met zijn vriendin en een vriend een homejacking. Samen met zijn kompanen gijzelt en foltert Jonathan Carla en Stefaan, op zoek naar geld en waardevolle spullen.

'Op een gegeven moment heb ik mijn hoofd laten hangen en begon Sandra vanachter in mijn nek te zagen met een gekarteld mes. Toen heb ik gedaan alsof ik dood was', vertelt Carla. De list werkt: de daders denken dat ze het koppel hebben omgebracht en verdwijnen met een auto en een mobilhome. Door de messteken raakt Carla’s slagader beschadigd. Negen dagen coma en een maand ziekenhuis zijn het gevolg van deze gruwelijke overval door mensen die ze vertrouwde.

