Tranen en twijfels in emotionele aflevering van 'Boer zkt Vrouw'

Veel tranen en emoties op donderdag 23 januari in 'Boer zkt Vrouw': veeboerin Eline, die zelden van haar melk te brengen is, zit met veel vragen. En de anders zo stille Joline opent haar hart voor vee- (of was het knuffel-)boer Yarne.

In Essen begint de dag op de boerderij van Eline (23) al heel vroeg, 4u45 meer bepaald. Jan springt net niet uit zijn bed, want nadat Eline tijdens de privé date met Anthony niet de garanties kreeg die ze nodig had, voelt Jan dat het nu of nooit is. Terwijl hij zijn kans grijpt, loopt Andy er maar stilletjes bij. Opboksen tegen 2 andere mannen, het is niet evident. Maar wat zeggen ze ook alweer over twee honden en één been?

Na het hard labeur, tijd voor ontspanning: Eline haalt de waterslangen boven. Maar de mannen voelen pas écht nattigheid wanneer Dina onverwacht op de boerderij staat. En dat betekent dat er iemand naar huis moet…'Ik ben altijd redelijk zeker van mijn stuk en ik weet wat ik wil. Ik ben geen twijfelaar normaal gezien. Normààl gezien, maar nu wel', lacht Eline, die even later in tranen uitbarst. 'Qua bouw en uiterlijk zou ik voor Jan vallen. Qua karakter, leute en plezier voor Andy, en qua achtergrond en boerenstiel, Anthony. Ik zou een mix moeten hebben van de drie.'

​Dina kan veel, maar dàt nog net niet.

Bij Yarne (23) mogen Janne, Joline en Romy nog een nachtje op beide oren slapen. Na een geslaagde speed- en groepsdate, was Joline al van in het begin Yarnes favorietje, maar op de boerderij blijft ze voorlopig wat op de achtergrond. Yarne vreest dat Joline een leven met hem niet ziet zitten, en probeert haar aan de praat te krijgen tijdens een privé date. Daar legt Joline haar hart bloot in een persoonlijke kaart.

Het komt in de buurt van een ochtendspits met kleine kinderen: Alberics routine is om zeep nu hij twee dames op logement heeft, en hij moest al lang vertrokken zijn om op de boerenmarkt te staan. Aicha en Nadine moeten een versnelling hoger schakelen, als ze van hun appelen en peren af willen. 'Deze week geen maïs Alberic?', vraagt een klant aan de langst werkzame marktkramer in Gent. 'Neen, deze week niks tijd. Twee madammen in huis he. Moet een beetje zorgen voor de madammen he. Madam niet verzorgen, niet goed he.'

Het mag duidelijk zijn: dorpsfiguur en praatvaar Alberic is helemaal zichzelf op de wekelijkse markt, en dat zullen ook Aicha en Nadine geweten hebben.

Terug thuis mag hij de micro aan iemand anders doorgeven: de dames maken kennis met Alberics zoon Thibault. Nadine en Aicha beseffen dat het belangrijk is om ook bij hém te scoren, en zetten hun beste beentje voor.

'Boer zkt Vrouw', donderdag 23 januari om 20.40 uur bij VTM.