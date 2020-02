'Topdokters': wanneer verkrachting met extreem geweld oorlogswapen wordt

Elke dag belanden vijf tot zeven vrouwen die met extreem geweld verkracht werden in het Panzi-ziekenhuis in Oost-Congo.

De Brusselse dokter Guy-Bernard Cadière reist er meermaals per jaar naartoe om er samen te opereren met Nobelprijswinnaar dokter Denis Mukwege. 'Als een gewapende bende in Oost-Congo een dorp binnendringt en vrouwen verkracht, dan is dat met de bedoeling het sociale weefsel van dat dorp kapot te maken. En het gebeurt altijd in regio’s waar ze grondstoffen voor gsm’s gevonden hebben', weet prof. Cadière. In de vijfde aflevering van 'Topdokters'' ziet hij een patiënte die al zeven jaar urine en stoelgang verliest na zo’n brutale verkrachting.

Daarnaast behandelt hij ook een 30-jarige vrouw die al 15 jaar incontinent is na een misgelopen bevalling. Ze werd al die tijd verstoten door haar dorpsgenoten en is nu pas opgenomen in het ziekenhuis: 'We spreken hier in Congo niet van patiënten, maar van overlevers. Dat houdt in dat zij tenminste levend in het ziekenhuis geraakt zijn.'

Dr. Bart Vanderheyden is chirurg bij het Belgische leger. Binnenkort vertrekt hij op zijn 35ste militaire zending, dit keer naar Niger. Daarnaast werkt hij ook enkele dagen per maand als spoedarts in AZ Oudenaarde. Wanneer een meisje betrokken is bij een verkeersongeval, moet dr. Vanderheyden zo snel mogelijk uitrukken met de MUG.

Dr. Vanderheyden: 'Ik ben eerder de wegenwacht die ter plaatse geroepen wordt om met eenvoudige middelen problemen op te lossen dan dat ik een technieker ben in de garage van één of ander prestigieus automerk.'

Prof. Nasser Nadjmi is opnieuw in zijn geboorteland Iran om schisisoperaties uit te voeren en nieuwe chirurgen op te leiden. In zijn opleidingscentrum ziet hij studente Bita. Zij werd al geopereerd voor haar schisis, maar is nog niet tevreden met het resultaat. Prof. Nadjmi doet er alles aan om de lip opnieuw voller en natuurlijker te maken.

