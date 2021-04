'Topdokter' Van Renterghem plaats kunstmatige blaassluitspier bij man met incontinentieproblemen

In het ziekenhuis Inkendaal werkt dr. Erika Peeters al 22 jaar als neuroloog en revalidatiearts. In de vierde aflevering van 'Topdokters' leren we haar beter kennen. Ze begeleidt maandenlang patiŽnten met een niet aangeboren hersenletsel.