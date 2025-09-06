Kijkcijfers: woensdag 3 september 2025
Hanne verdwijnt uit 'Familie'
'Komen Eten' voor één keer met de ongezouten commentaar van tante Carine

Tom Waes trekt zondag naar de Karakoram Highway in Pakistan

zaterdag 6 september 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Tom droomt al jaren van een roadtrip langs de iconische Karakoram Highway in Pakistan. Een reis die al te vaak in het water viel omwille van allerlei terreur- en oorlogsdreigingen.

Maar nu, na meer dan tien jaar 'Reizen Waes', is het zover. Tom reist langs de bergtoppen van het Karakoramgebergte en ontdekt een adembenemend landschap op duizelingwekkende hoogtes.


'Reizen Waes: de bucketlist', zondag 7 september om 20.00 uur op VRT 1.


Reizen Waes: de bucketlist op tv
Zondag 7 september 2025 om 21u25  »
NPO 3
Tom trekt naar Taiwan, een land dat riskeert vroeg of laat opgeslorpt te worden door China. Voor Taiwan misschien voorgoed verdwijnt, haast Tom zich om het Aziatische eiland alsnog te leren kennen. En dat brengt hem op enkele heel vreemde plekken.
Maandag 8 september 2025 om 02u15  »
NPO 3
Tom trekt naar Taiwan, een land dat riskeert vroeg of laat opgeslorpt te worden door China. Voor Taiwan misschien voorgoed verdwijnt, haast Tom zich om het Aziatische eiland alsnog te leren kennen. En dat brengt hem op enkele heel vreemde plekken.
Zondag 14 september 2025 om 21u10  »
NPO 3
Al jaren droomt Tom van een road trip langs de iconische Karakoram Highway in Pakistan. Een reis die Tom al meermaals werd afgeraden omwille van allerlei terreur- en oorlogsdreigingen. Maar nu, na meer dan 10 jaar Reizen Waes, is het zover.
Zondag 7 september 2025 om 20u05  »
VRT 1
Al jaren droomt Tom van een road trip langs de iconische Karakoram Highway in Pakistan. Een reis die Tom al meermaals werd afgeraden omwille van allerlei terreur- en oorlogsdreigingen. Maar nu, na meer dan 10 jaar Reizen Waes, is het zover.
Maandag 8 september 2025 om 15u30  »
VRT 1
Al jaren droomt Tom van een road trip langs de iconische Karakoram Highway in Pakistan. Een reis die Tom al meermaals werd afgeraden omwille van allerlei terreur- en oorlogsdreigingen. Maar nu, na meer dan 10 jaar Reizen Waes, is het zover.

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over De Mensen
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Op zijn achttiende verjaardag erft Benjamin Kurrel de nalatenschap van zijn vermiste vader: een doos vol oude voorwerpen, waaronder een zeer zeldzaam boek. Wanneer hij het antieke boek aan Slien schenkt, het meisje op wie hij stiekem verliefd is, zet hij onbewust een kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voorstelt als Zeppos toont grote interesse in het boek, dat ooit aan cartograaf Mercator toebehoorde. Met behulp van de geheime boodschappen in het boek ontsluiert het drietal steeds meer van het mysterie, maar een ongenadige tegenstander probeert hen te stoppen. Hun gevaarlijke zoektocht brengt hen niet alleen dichter bij het geheim van Mercator, maar confronteert Benjamin ook met zijn afkomst.

'Zeppos - Het Mercatorspoor', film uit 2022 met oa. Carry Goossens, om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:00
    De week van Bruzz
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Zomerbeelden
    15:45
    Volleybal
  • 12:10
    Zingaburia
    04:50
    Geen uitzending
  • 12:00
    Chicago Fire
    05:10
    Geen uitzending
  • 12:00
    Achter gesloten deuren
    03:00
    Geen uitzending
  • 11:45
    Geen uitzending
    11:30
    Zorro
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:30
    De Meilandjes zonder Centen
    09:40
    Geen uitzending
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:50
    Bal National
    04:50
    Geen uitzending
  • 11:50
    Rizzoli & Isles
    02:50
    Geen uitzending
  • 11:55
    Storage Wars
    02:30
    SurrealEstate
  • 12:15
    Het roer om
    02:15
    Love Island
  • 12:10
    Snapped
    03:50
    Geen uitzending
  • 12:15
    Trends Talk
    04:00
    Herhalingslus
  • 12:12
    Zelf gedaan, goed gedaan
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:00
    Peppe e Carluccio
    03:30
    Chris Cooks Cymru
  • 12:00
    New Tricks
    02:00
    Midsomer Murders
  • 11:25
    American Pickers
    02:35
    The Resident
  • 11:20
    Kamp Van Koningsbrugge
    02:00
    NOS Journaal
  • 12:15
    Dit is de kwestie
    02:15
    Dit is de Week
  • 12:00
    De Dodelijkste 60
    02:30
    Groeten vanaf de camping