Tom Waes trekt zondag naar de Karakoram Highway in Pakistan

Tom droomt al jaren van een roadtrip langs de iconische Karakoram Highway in Pakistan. Een reis die al te vaak in het water viel omwille van allerlei terreur- en oorlogsdreigingen.
Maar nu, na meer dan tien jaar 'Reizen Waes', is het zover. Tom reist langs de bergtoppen van het Karakoramgebergte en ontdekt een adembenemend landschap op duizelingwekkende hoogtes.
'Reizen Waes: de bucketlist', zondag 7 september om 20.00 uur op VRT 1.
Reizen Waes: de bucketlist op tv
Tom trekt naar Taiwan, een land dat riskeert vroeg of laat opgeslorpt te worden door China. Voor Taiwan misschien voorgoed verdwijnt, haast Tom zich om het Aziatische eiland alsnog te leren kennen. En dat brengt hem op enkele heel vreemde plekken.
