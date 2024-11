Tom Barman stelt zeldzame Sunball-chair voor aan dealers in 'Stukken van Mensen'

Muzikaal bezoek in de vijfde aflevering van 'Stukken Van Mensen', want Tom Barman komt op de proppen met een zeer zeldzaam stuk.

Het is een feloranje Sunball uit 1969, waarvan er maar zo'n 50-tal gemaakt zouden zijn. De frontman van dEUS heeft er jaren van genoten, maar wil nu plaats maken voor iets anders. En wie vintage-stoelen zegt, zegt uiteraard ook Yves Chung. Hij is meteen grote fan van het bijzondere stuk: 'Ik ben er verliefd op!'

Als Tom Barman laat zien hoe de stoel ingeklapt wordt, weten de dealers amper blijf met hun enthousiasme: 'Dat zijn objecten waar je instant vrolijk van wordt', aldus Bie Baert. En ook Paul ziet deze original wel staan in zijn verkoopzaal: 'Zelfs ik met mijn antieke smaak zie het graag.' Maar met Yves hebben de dealers toch een geduchte tegenstander: 'Ik heb zeer grote interesse, ik ga er niet om liegen. Ik zou hem heel graag willen, want ik heb zoiets nog nooit gehad. Ik heb het zelfs nog nooit in het echt gezien!'

Daarnaast krijgen de dealers nog twee tennisrackets onder hun neus geschoven, eentje van Justine Henin en eentje van Kim Clijsters. Ook Dieter Steenhaut, de tekenaar van Jommeke, komt langs met een originele cover van Jef Nijs.

'Stukken van Mensen', zaterdag 9 november om 20.55 uur op Play4 en GoPlay.