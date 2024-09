Tine Embrechts verwelkomt Conner Rousseau en Patrick Janssens maandag in een nieuwe week van 'Café Congé'

Vanaf maandag 2 september opent Tine Embrechts deze week de deuren van 'Café Congé', waar ze een reeks zomerse gasten verwelkomt in de studio van Play Zuid. Elke uitzending staat één gast centraal.

Tine Embrechts: 'Volgende week begint school weer, en ik heb nu ook het gevoel alsof ik mijn eerste schooldag heb. Ik ben een beetje nerveus, maar ik kijk vooral uit naar deze nieuwe uitdaging. Om in de kinderlijke sfeer te blijven, hanteer ik graag het Pippi Langkous-motto: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan' (lacht)... We zullen eind volgende week weten of dat klopt.'

Op maandag verwelkomt ze Conner Rousseau, Patrick Janssens en Hannelore Knuts als eerste tafelgasten. ​ Daarnaast ​ schuiven ook Natalia, Yanko Beeckman, Hetty Helsmoortel, Francisco Schuster, Lynn van den Broeck, Elisabeth Lucie Baeten, Laura Tesoro, César Casier, Conrad Janssens en andere boeiende gasten aan, met elk hun eigen spraakmakend, emotioneel of inspirerend verhaal met zomerse insteek.

'Café Congé', vanaf maandag 2 september om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.