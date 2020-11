'Thuis': week 49 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Adil is razend op Bob en Lowie, Judith is verrast om Dries in haar keuken te zien. Frank heeft dringend een elektricien nodig en Jacques steunt Paulien. Bij Boowie gaat het beter en Joren komt te laat op een date met Emma. Thilly plaagt Christine, Dieter heeft een openhartig gesprek met Tim. Hij neemt nadien samen met Nancy een vrije dag. Lowie zegt een etentje bij Simonne af en Judith en Dries komen elkaar tegen bij Bar Madam. Tamara staat oog in oog met Adil en Christine.

Maandag 30 november 2020 - aflevering 4901

Adil is razend op Lowie en Bob en dat terwijl Viv ook nog eens slecht nieuws brengt. Paulien heeft een huis gevonden, maar Kobe twijfelt. Nancy zoekt Angèle op.

Dinsdag 1 december 2020 - aflevering 4902

Adil gedraagt zich als een echte baas. Judith is verrast om Dries aan te treffen in haar keuken. Frank heeft dringend een elektricien nodig. Jacques steunt Paulien; ze zijn toch zo goed als familie. Bij Boowie lijkt de sfeer weer goed te zitten.

Woensdag 2 december 2020 - aflevering 4903

Karin stoomt Dries klaar voor zijn eerste zaak. Joren is te laat voor een date met Emma en werkt een klus bij een klant niet af. De gedachten van Dieter dwalen af tijdens zijn werk. Thilly plaagt Christine.

Donderdag 3 december 2020 - aflevering 4904

Judith maakt zich hopeloos belachelijk in haar ogen. Dieter uit zijn diepste wens en twijfels bij Tim. Boowie krijgt een verrassend telefoontje. Simonne doet Lowie de ernst van de situatie inzien.

Vrijdag 4 december 2020 - aflevering 4905

Nancy en Dieter nemen een dagje vrij. Frank voelt zich onwennig. Lowie zegt een etentje af bij Simonne. Bob en Tamara komen oog in oog te staan met Christine en Adil. Judith en Dries komen elkaar tegen in Bar Madam.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

