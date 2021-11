'Thuis': week 45 (2021) - PREVIEW

Karin maakt zich zorgen om Kobe, Sam helpt Judith en Thilly en Adil gaan op stap. Frank blijft enthousiast ondanks zijn rugproblemen en Marianne schakelt Robin in. Dat en veel meer zie je deze week in de populairste soap van Vlaanderen! Dit is de vooruitblik voor een nieuwe week 'Thuis'.

Maandag 8 november 2021 - aflevering 5091

Frank hoopt dat Ilias zich niet in de luren laat leggen. Karin maakt zich serieus zorgen over haar zoon. Sam helpt Judith, maar dat is niet zonder bijbedoelingen. Niels botst op Kobe. De lessen van Karin worden interactiever. Thilly en Adil gaan samen op stap.

Dinsdag 9 november 2021 - aflevering 5092

Franks rugproblemen kunnen zijn enthousiasme niet temperen. Bob en Tamara zijn in de wolken, ook al loopt Lowie minder gelukkig rond in huis. Eddy is verontwaardigd. Nora begint te twijfelen aan haar beslissing. Marianne schakelt de hulp in van Robin.

Woensdag 10 november 2021 - aflevering 5093

Nancy vreest voor de toekomst van Britney. Stefaan weet Nora te verrassen. Karin is onder de indruk van een van haar studenten. Peter gedraagt zich hooghartig tegenover Kobe. Viv zoekt een manier om Lowie terug blij te maken.

Donderdag 11 november 2021 - aflevering 5094

Bij Harry stapelen de frustraties zich op. Angèle ziet haar gelijk bevestigd. Karin kan niet langer toezien hoe haar zoon lijdt onder de hele situatie. Viv betrapt Lowie die heimelijk bezig is. Het geduld van Ilias wordt danig op de proef gesteld.

Vrijdag 12 november 2021 - aflevering 5095

Femke beseft dat ze niet zomaar hoeft in te stemmen met alles. Het enthousiasme van Viv kent geen grenzen. Karin en Robin delen een geheim. Ilias baalt dat hij krap bij kas zit en daardoor moet inboeten op zijn plezier. Toch weet Silke zijn aandacht weer te trekken.

