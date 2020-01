'Thuis': week 4 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Waldek kan troost gebruiken en Thilly heeft een verrassing voor Adil. Femke is boos, tussen Tamara en Lowie blijft een gespannen sfeer hangen. Rosa is in haar nopjes door een nieuwe klant. Angèle en Eddy hebben een doel voor ogen, Britney reageert bits en Karin spelt Tom de les.



Maandag 20 januari 2020 - aflevering 4764

Waldek kan wat troost gebruiken. Tamara wordt overstelpt met hulp vanuit verschillende hoeken. Nancy probeert Femke bij te staan, maar dat kent een averechts effect. Thilly heeft een verrassing voor Adil.

Dinsdag 21 januari 2020 - aflevering 4765

Tussen Lowie en Tamara hangt er al een gespannen sfeer en dan begint Lowie haar opnieuw te plagen. Dieter maakt zich zorgen over Britney. Rosa krijgt een nieuwe potentiële klant over de vloer en is in haar nopjes.

Woensdag 22 januari 2020 - aflevering 4766

Femke is boos. Els neemt een belangrijke beslissing. Dries wordt afgeleid net wanneer hij zijn masterproef moet gaan verdedigen. Eddy wil Angèle en Simonne opnieuw verzoenen met elkaar.

Donderdag 23 januari 2020 - aflevering 4767

Angèle en Eddy houden hun doel strak voor ogen. Els ontvangt een leuke verrassing. Peter en Femke vernemen verontrustend nieuws over Vic. Tom probeert een gezellig etentje te organiseren. Rosa gaat opnieuw fitnessen.

Vrijdag 24 januari 2020 - aflevering 4768

Britney reageert nogal fel en bits tegen haar zus. Paulien en Kobe genieten van een gezellige lunch. Angèle doet haar uiterste best tijdens het solliciteren. Karin leest Tom de les.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

