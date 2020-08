'Thuis': week 36 (2020) - NIEUW SEIZOEN!

Foto: Eén - © VRT 2020

24 april 2020. De datum staat in het geheugen gegrift van alle 'Thuis'-fans. Want dan werd de laatste aflevering uitgezonden van het abrupt afgebroken seizoen van hun favoriete soap. Maar nu is het zover! Vanaf maandag gaat het verhaal verder. En het is al meteen spannend! Benieuwd? Lees de preview, zo ben je maandag weer helemaal mee.



Maandag 31 augustus 2020 - aflevering 4834

Bob krijgt de wind van voren, maar hij is niet de enige. Tamara begrijpt niets meer van de houding van Dries. Het wordt een speciale avondmaaltijd bij Lowie. Emma is vol lof over haar stagebegeleider. Femke vindt dat Nancy meer tijd voor zichzelf moet nemen. Chantal krijgt bezoek.

Dinsdag 1 september 2020 - aflevering 4835

Bob beseft stilaan dat hij een fout heeft gemaakt en wil die graag rechtzetten. Robin weigert naar school te gaan. Dieter wil Nancy verrassen, maar hij weet niet goed hoe. Ann is eerlijk tegen Judith. Emma komt razend kwaad thuis.

Woensdag 2 september 2020 - aflevering 4836

Jacques keert terug naar huis met een verrassing voor Rosa. Marianne heeft afgesproken met Nancy en daar loopt ze Robin tegen het lijf. Tania maakt zich zorgen. Karin krijgt onverwacht bezoek over de vloer en haalt er meteen haar voordeel uit. Bob doet Tamara een belofte.

Donderdag 3 september 2020 - aflevering 4837

Judith heeft een taart gemaakt voor Emma als verrassing. Judith wordt echter zelf ook verrast wanneer er onverwacht bezoek aan haar deur staat. Kobe heeft een verzoek voor Waldek voor hij vertrekt. Rosa gebruikt het werk om haar gedachten te verzetten. Karin heeft nieuws voor Tania.

Vrijdag 4 september 2020 - aflevering 4838

Karin weet haar cliënt te overtuigen van haar goede bedoelingen. Paulien heeft een goede raad voor Jacques. Angèle denkt dat ze actie moet ondernemen. Judith wil haar gevoelens verbergen voor Emma. Nancy vindt dat het genoeg is geweest. Tamara sust Bob.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.20 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!