'Thuis': week 3 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Femke heeft het moeilijk met de houding van Peter. Thilly gedraagt zich afstandelijk en Judith vreest dat Stan alweer op het slechte pad is. Er is een doorbraak in Tim's zaak, Tania vreest dat het gedrag van Lowie invloed heeft op het werk bij Boowie. Vic is jarig en Peter heeft een cadeautje. Thilly heeft het moeilijk. Lowie krijgt niet de kans om zich te verontschuldigen.



Maandag 13 januari 2020 - aflevering 4759

Femke begrijpt de houding van Peter niet. Jasper maakt een grote fout. Waldek zoekt zijn toevlucht bij Kobe. Emma wil graag eens met Thilly praten. Judith en Tom vrezen dat Stan weer het slechte pad bewandelt.

Dinsdag 14 januari 2020 - aflevering 4760

Thilly gedraagt zich afstandelijk. Lowie slaat een uitnodiging van Frank af. Tim kent een doorbraak in zijn zaak. Tania denkt dat Lowies gedrag van de laatste weken interfereert met hun werk bij Boowie en dat vindt ze niet zo fijn.

Woensdag 15 januari 2020 - aflevering 4761

Femke voelt zich compleet machteloos. Bob twijfelt om een boeiende opdracht van Tania aan te nemen. Rosa en Jacques lopen elkaar tegen het lijf. Tim weet niet meer wat hij moet denken. Thilly heeft het moeilijk.

Donderdag 16 januari 2020 - aflevering 4762

Vic is jarig vandaag, maar Femke is niet in de stemming om te vieren. Tim wil Adil iets duidelijk maken. Paulien maakt zich zorgen over Lowie. Viv zoekt terug contact met haar moeder. Peter loopt langs het politiekantoor.

Vrijdag 17 januari 2020 - aflevering 4763

Nancy is haar dochter enorm dankbaar. Peter heeft nog een cadeautje voor de verjaardag van Vic. Lowie wil zich graag excuseren, maar krijgt er de kans niet toe. Thilly en Waldek maken het romantisch.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

