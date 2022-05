'Thuis': week 22 (2022) - PREVIEW

Harry wordt verontrust en Tim krijgt een opdracht. Christine heeft een verrassing. Zihame moet zich excuseren en Thilly komt het ene na het andere nieuwtje te weten. Dries en Judith plannen hun toekomst. Tom is nieuwsgierig, Lowie plant een uitstap en Angèle zit op hete kolen. Britney is jarig, Karin denkt na over haar toekomst en Frank moet zich verontschuldigen. Viv probeert Joren en Niels te verzoenen, Rosa voelt zich overbodig en Christine loopt op wolkjes.

Maandag 30 mei 2022 - aflevering 5236

Harry krijgt een verontrustend telefoontje van zijn dochter. Chris heeft een opdracht voor Tim. De problemen zijn nog niet van de baan voor het huwelijkspaar. Christine weet een verrassing uit haar mouw te toveren.

Dinsdag 31 mei 2022 - aflevering 5237

Viv doet Joren en Niels dichter naar elkaar toegroeien. Zihame moet zich excuseren tegenover Britney. Thilly verneemt het ene nieuwtje na het andere. Adil moet Christine iets opbiechten. De nieuwsgierigheid bij Tom groeit. De toekomst van Dries en Judith krijgt vorm. Woensdag 1 juni 2022 - aflevering 5238

Lowie heeft een uitstap gepland samen met Adil. Tom loopt een oude bekende tegen het lijf en ook Peter kent de persoon in kwestie. Angèle brandt van nieuwsgierigheid en zij is niet de enige. Harry wordt op de rooster gelegd. Donderdag 2 juni 2022 - aflevering 5239

Het is vandaag de verjaardag van Britney. Tom verheugt zich op zijn lunchafspraak. Karin denkt na over haar toekomst. Frank passeert bij Marianne; hij moet zich excuseren. Dieter ergert zich op het werk. Viv botst op haar eigen beperkingen. Vrijdag 3 juni 2022 - aflevering 5240

Tom plukt de voordelen van zijn lunchafspraak. Frank krijgt de nodige afleiding in huis. Rosa voelt zich een beetje het vijfde wiel aan de wagen. De goede raad van Karin zorgt voor strubbelingen. Kobe en Vic bakken samen pannenkoeken. Christine loopt op wolkjes.