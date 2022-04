'Thuis': week 18 (2022) - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 2 mei 2022 - aflevering 5216

Nancy pikt spanningen op in huis. Marianne spreekt af met Femke. Niels wil steun bieden aan zijn zus. De vermoedens van Dieter worden meer en meer bevestigd. Harry kan zijn woede en frustraties maar moeilijk wegsteken.

Dinsdag 3 mei 2022 - aflevering 5217

Judith deelt haar bezorgdheid met Nora. Christine is in de wolken, maar wordt al snel met beide voeten op de grond gezet. Lowie blijft worstelen met zijn gedachten en lucht zijn hart bij Simonne. Tim spreekt Thilly aan over Harry.

Woensdag 4 mei 2022 - aflevering 5218

Marianne vraagt Paulien om een gunst. Christine blijft niet bij de pakken zitten. Nora geniet van een etentje bij Waldek en Rosa. Wanneer Hannah niet op school blijkt te zijn, schieten Tim en Sam in paniek.

Donderdag 5 mei 2022 - aflevering 5219

Marianne werkt iedereen op de zenuwen. Thilly probeert Harry te overtuigen van haar goede bedoelingen. Stefaan krijgt een helpende hand uit onverwachte hoek. Nancy ontdekt een geheim.

Vrijdag 6 mei 2022 - aflevering 5220

Een belangrijke dag breekt aan in de Withoeve en Kobe is klaar om erin te vliegen. Eddy krijgt het deksel op de neus. Er gaat een beveiligingsalarm af bij Boowie. Simonne weet eindelijk wat ze wil doen. Tim komt in een moeilijk parket te zitten.

