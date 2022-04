'Thuis': week 15 (2022) - PREVIEW

Tom weet het niet meer en Frank is geradbraakt. Marianne heeft de voorpagina gehaald, Femke wordt onder druk gezet. Lowie heeft slecht nieuws voor Adil en Chris is woedend. Het is tijd voor het vrijgezellenfeest van Tamara. Niels krijgt interessant nieuws te horen, Eddy doet een onaangename ontdekking. Tania heeft een zakelijke afspraak en Christine voelt zich schuldig. Robrecht vraagt vergiffenis, Eddy is in alle staten. Schiet Thilly te hulp?

Maandag 11 april 2022 - aflevering 5201

Tom begrijpt het allemaal niet meer. Frank is helemaal geradbraakt na een dagje uit met Hannah. Harry kan Thilly geen antwoorden geven. Eddy heeft spijt dat Angèle terugkeert van haar reis. Marianne staat op de voorpagina van de krant.

Dinsdag 12 april 2022 - aflevering 5202

Femke wordt onder druk gezet. Nora deelt haar twijfels met Judith. Robrecht zoekt Silke op en botst daarbij op Tom. Lowie heeft minder fijn nieuws voor Adil. Chris kan zijn woede amper bedwingen. Tim en Sam plannen hun verwendag. Woensdag 13 april 2022 - aflevering 5203

Eddy wordt uit zijn bed gebeld met belangrijk nieuws. Niels verneemt iets dat zijn zus ook wel zal interesseren. Het vrijgezellenfeest van Tamara gaat van start, maar zal Christine zich amuseren nu het Jaan zijn eerste dag in de crèche is? Donderdag 14 april 2022 - aflevering 5204

Eddy doet een onaangename ontdekking. Karin moet Tom iets opbiechten. Tania heeft een belangrijke zakelijke afspraak in Bar Madam. Joren helpt Niels door zijn inzichten te delen. Christine voelt zich een beetje schuldig. Vrijdag 15 april 2022 - aflevering 5205

Het wordt een zware dag voor Judith en ook Simonne kent enorme hoogtes en laagtes. Christine hoort Adil uit over Jaan. Robrecht vraagt Silke om vergiffenis. Eddy is in alle staten, maar kan op de hulp van Thilly rekenen.