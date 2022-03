'Thuis': week 11 (2022) - PREVIEW

Adil en Lowie smeden een band en Kobe is jaloers op Femke en Peter. Joren en Thilly plagen Eddy, Nancy stelt Marianne een ongebruikelijke vraag. Stefaan geeft Robrecht op zijn kop en Zihame krijgt een reality check. Viv komt een belofte na en de jaloezie van Eddy wordt aangewakkerd. Simonne heeft een enorm schuldgevoel. Judith maakt zich zorgen om Emma. De frustraties van Peter groeien. Simonne geeft Angèle een cadeau.

Maandag 14 maart 2022 - aflevering 5181

Adil en Lowie slaan de handen in elkaar. Thilly blijft met een knoop in haar maag zitten. Tom is in een nostalgische bui, maar daar heeft Karin weinig oren naar. Peter en Femke halen mooie herinneringen op aan hun overleden zoontje en dat valt in slechte aarde bij Kobe.

Dinsdag 15 maart 2022 - aflevering 5182

Joren en Thilly kunnen het niet laten om met de voeten van Eddy te spelen. Christine wil een zakelijk voorstel doen aan Boowie. Kobe is furieus op Peter. Tom passeert voor het eerst bij Karin op haar kantoor. Nancy stelt Marianne een nogal ongebruikelijke vraag.

Woensdag 16 maart 2022 - aflevering 5183

Robrecht krijgt de wind van voren van Stefaan. Zihame wordt geconfronteerd met de harde realiteit. Het geheim van Marianne houdt Nancy bezig. Kan Rosa Kobe op andere gedachten brengen? Viv komt haar belofte aan Lowie na. De jaloezie van Eddy wordt verder aangewakkerd door Frank.

Donderdag 17 maart 2022 - aflevering 5184

Viv is Tamara enorm dankbaar. Het schuldgevoel van Simonne komt bovendrijven. Nancy trekt iets meer op met Marianne en daar heeft ze zo haar redenen voor. Thilly merkt dat Eddy zich serieuze zorgen maakt. Emma reageert niet op de berichtjes van Judith.

Vrijdag 18 maart 2022 - aflevering 5185

Dries probeert Judith gerust te stellen. Bob en Lowie bespreken het voorstel van Christine met Tania. De frustraties van Peter tegenover Kobe blijven groeien. Marianne heeft een belangrijke afspraak. Simonne geeft haar zus een klein cadeau.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.15 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!