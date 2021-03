'Thuis': week 11 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Kobe lucht eindelijk zijn hart en Jacques stelt een mooi gebaar. Dieter heeft het moeilijk, Viv en Dries slaan de handen in elkaar. Marianne onderneemt actie en Britney is goed gezind. Lowie probeert zijn beloftes te houden, Sam en Judith vinden elkaar. Angèle roddelt over Britney, Simonne en Frank bellen naar Kaat. Bob maakt zich druk, Robin wil Paulien en Kobe helpen. Rosa neemt een besluit en Lowie is kwaad op zichzelf.

Maandag 15 maart 2021 - aflevering 4976

Christine heeft het moeilijk met haar zwangerschapskilo's. Femke overslaapt zich en Peter moet voor haar invallen. Kobe lucht eindelijk eens zijn hart. Jacques maakt een mooi gebaar naar Paulien. Tamara mist het uitgaansleven.

Dinsdag 16 maart 2021 - aflevering 4977

De houding van Dieter staat zijn normale werk in de weg. Dries en Viv slaan de handen in elkaar om Bob te helpen. Judith beseft dat ze haar relatie niet zomaar als vanzelfsprekend moet nemen. Marianne vat de koe bij de horens. Woensdag 17 maart 2021 - aflevering 4978

Thilly verneemt dat ze niet hoeft te werken in Bar Madam. Britney is goed gezind en dat ontgaat Nancy niet. Zal Lowie ingaan tegen de belofte die hij gemaakt heeft? Paulien loopt Christine tegen het lijf. Sam en Judith vinden elkaar in hun gevoelens. Donderdag 18 maart 2021 - aflevering 4979

Peter is blij dat hij opnieuw wat meer werk als advocaat heeft. Angèle roddelt over Britney. Dieter beseft dat hij geen aangename persoon is geweest de laatste weken en dat wil hij goedmaken tegenover Nancy. Simonne belt samen met Frank naar Kaat. Bob maakt zich druk in het werk bij Boowie. Vrijdag 19 maart 2021 - aflevering 4980

Robin wil zijn steentje bijdragen voor Kobe en Paulien en dat juicht Karin alleen maar toe. Lowie is kwaad op zichzelf. Dieter heeft iets verdachts gezien en dat blijft in zijn hoofd rondspoken. Rosa neemt een besluit. Viv ontwijkt de vragen van Tamara.