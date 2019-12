'Thuis': week 1 (2020) - PREVIEW

Maandag 30 december 2019 - aflevering 4749

Lowie heeft een serieuze kater. Jacques en Eddy gaan met elkaar in de clinch; gelukkig kan Adil tijdig tussenkomen. Femke steunt Peter. Viv en Joren stellen zich kandidaat als babysit voor Hannah en Leo zodat Sam en Tamara het nieuwe jaar goed kunnen inzetten.

Dinsdag 31 december 2019 - aflevering 4750

Tania is een goede steun voor Ann in deze moeilijke dagen. Nancy probeert ondertussen hetzelfde te zijn voor haar Dieter. Karin heeft moeite om een dessert te maken en schakelt een beetje hulp in. Lowie belt naar Olivia.

Woensdag 1 januari 2020 - aflevering 4751

Frank en Simonne wensen Kaat een gelukkig nieuwjaar. Viv en Joren zijn nog niet direct uitgefeest. Tim kan door het werk helaas minder genieten van de feestdagen.

Donderdag 2 januari 2020 - aflevering 4752

Marianne geeft Karin een compliment. Frank neemt het op voor Jacques. Viv is ontroerd door een lief gebaar uit onverwachte hoek. Angèle stort haar hart uit bij Eddy. Peter twijfelt aan de geloofwaardigheid van Els.

Vrijdag 3 januari 2020 - aflevering 4753

Na een confrontatie met Nancy neemt Peter een beslissing die haar met verstomming slaat. Lowie is bloednerveus. Bob en Tamara gaan met kleine Leo langs bij zijn peter om deze een gelukkig nieuwjaar te wensen. Waldek krijgt de politie over de vloer.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

