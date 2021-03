Terugkeer van Saartje zorgt voor deining in vriendengroep 'Dertigers'

Vanaf maandag 5 april laat En het derde seizoen van 'Dertigers' zes weken lang los op zijn kijkers. Pieter, Nora, Tinne, Bart, Alex en Saartje zijn al bevriend sinds hun studententijd in het bruisende Antwerpen, maar de eens zo hechte groep dertigers heeft het moeilijk.

De vrienden krabbelen recht na het onverwachte vertrek van Saartje. Zonder veel uitleg verbrak ze haar relatie met Pieter en keerde, onder dwang van Pieters ex An, terug naar Londen. Omdat niemand de ware reden van haar vertrek kent, stuit Saartje natuurlijk op veel onbegrip. Maar ze zal er alles aan doen om haar geheim te bewaren en zo Pieter en zijn zoontje Lucas te beschermen.

Ook Tinne kreeg een opdoffer: net nu zij en Bart beslist hadden om uit elkaar te gaan, blijkt ze zwanger te zijn. Uiteraard heeft Tinne schrik om dit nieuws aan Bart te vertellen. Hoe zal hij reageren? Tinnes onverwachte zwangerschap zorgt ook voor verdeeldheid in de groep. Want zelfs al zijn Alex en Elias volop hun trouwfeest aan het voorbereiden, hun kinderwens steekt steeds feller de kop op. En bij hen is dat natuurlijk niet zo vanzelfsprekend.

Voor Nora lijkt het allemaal goed te gaan, ze is dolverliefd op Hans en het contact met haar plusdochter Claire loopt perfect. Maar Nora het leeftijdsverschil tussen haar en Hans blijkt toch een struikelblok: ze hebben elk andere verwachtingen van het leven...

'Dertigers', vanaf 5 april van maandag tot en met donderdag om 21.25 uur op Eén en meteen volledig te bekijken via VRT NU.

Voor wie zijn geheugen nog even wil opfrissen: seizoenen 1 en 2 zijn nu te (her)bekijken via VRT NU.