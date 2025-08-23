Nieuwe naam en frisse stemmen voor Play Nostalgie: ook Sieg De Doncker en Axel Daeseleire versterken het najaar
Nieuw gezinslid en verrassende familie-etentjes in het gloednieuwe seizoen van 'De Verhulstjes'
Op massale vraag van de kijkers: VTM zendt 'Lili en Marleen' ook in het najaar verder uit

Terug naar school was nog nooit zo leuk met Cartoon Network

zaterdag 23 augustus 2025
Foto: © Cartoon Network/Media Tornado 2025

Drie jonge vrouwen uit Beverly Hills, Sam, Clover en Alex, leiden een dubbelleven als geheim agenten voor de World Organization of Human Protection (WOOHP).

Ze worden gerekruteerd door de voormalige leider van de organisatie, Jerry, die inmiddels met pensioen is en de leiding heeft doorgegeven aan zijn dochter Zerlina. Samen gaan ze op missie om ontevreden en maffe criminelen tegen te houden, met plannen die de wereld, of henzelf, in gevaar brengen. De afleveringen volgen ook het dagelijkse leven van de meiden als universiteitsstudenten, hun relaties én de confrontaties met hun eeuwige aartsvijand Mandy.


Bereid je voor op meer actie, geweldige gadgets en geheime missies in gloednieuwe afleveringen van 'Totally Spies!'. Vanaf maandag 15 september om 17.50 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Terug naar school
Vanaf zaterdag 6 september, elk weekend om 11.15 uur

Bekijk de coolste terug naar school afleveringen op Cartoon Network!
Gumball en Darwin staan klaar voor nieuwe uitdagingen, de Teen Titans bewijzen dat samen leren leuker is, de Looney Tunes geven les in stijl, Tiny Toons Looniversity verwelkomt je op de meest looney school, Clarence vindt het bijzondere in elke dag en Craig herinnert je eraan dat elke dag een nieuw avontuur is.

Cartoon Network is helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar met je favoriete series. Maak je klaar om te leren, te lachen en in stijl terug naar school te gaan vanaf zaterdag 6 september om 11.15 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Ster van de Week
Vanaf vrijdag 19 september, elke vrijdag om 18.15 uur

Kijk elke vrijdag naar Cartoon Network om de ster van de week te ontdekken. Vier de beste momenten van de Cartoon Network beroemdheden met een selectie van speciale afleveringen.

Laat je vanaf 19 september elke vrijdag verrassen op Cartoon Network en HBO Max.


Persbericht Cartoon Network/Day One MPM
https://www.cartoonnetwork.nl/
Meer artikels over Cartoon Network BE
