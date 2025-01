'Telefacts' dicht op de actualiteit met reportage 'Bosbranden beheren'

De heftige beelden van de branden in Los Angeles haalden de voorbije week zowat elke nieuwsuitzending wereldwijd, en filmpjes en foto's ervan gingen viraal op social media. Helaas is het geen unicum, want elk jaar woeden er meer en meer hevige bosbranden, op vele plaatsen ter wereld.

Daar zit de mens voor veel tussen: er zijn de klimaatveranderingen, en daarbovenop ook vaak nog eens slecht bosbeheer. ​Op donderdag 16 januari speelt 'Telefacts' in op de actualiteit, met de repo ‘Bosbranden beheren’.

Het aantal bosbranden neemt jaar na jaar toe. Overal ter wereld gaat gemiddeld twee keer meer bos in vlammen op dan 20 jaar geleden. En dat is vooral de schuld van de mens, lees: de klimaatopwarming. In Europa treffen bosbranden vooral Spanje, Frankrijk en Portugal. Maar door de klimaatveranderingen schuift het probleem meer op naar het noorden. Ook in Duitsland, Slovenië en Tsjechië kregen ze er al mee te maken. Bij ons zijn de Antwerpse en Limburgse Kempen het meest vatbaar voor vuur. Ook in de VS woeden er gemiddeld zo’n 72.000 natuurbranden per jaar. LA beschikt zelfs over camera’s op plaatsen die gevoelig zijn voor bosbranden om die gebieden 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, te observeren.

De klimaatopwarming is echter niet de enige reden voor alle branden, ook het bosbeheer kan beter. Eeuwen geleden voerden de Yurok-Indianen gecontroleerde branden uit: vuur bestreden ze met vuur. Want als alle vegetatie is afgebrand, kan er niets meer branden. De Westerse kolonisten verboden dat echter, en tegenwoordig worden bossen uitgedund om branden te vermijden. Maar dat creëert een nieuw probleem: er komt meer verdorde vegetatie. En dan is één vonk genoeg om een heel gebied in lichterlaaie te zetten. In de VS geven ze dan ook miljarden uit om bossen uit de dunnen én branden te blussen.

En hoe zit het met de brandveiligheid van onze woningen? 'Telefacts' laat ecologe Alexandra Syphard aan het woord.

'Telefacts: Bosbranden beheren', donderdag 16 januari om 23.50 uur bij VTM.